川普對中最後逆襲 拜登外交添籌碼還是阻滯

視中國為最大戰略對手的川普政府任期尾聲積極推動抗中，提供拜登新政府與中國談判的籌碼。取材自Pixabay

視中國 為最大戰略對手的川普 政府任期尾聲積極推動抗中，從公布印太戰略到擴大制裁名單，升高對抗雖說是逼迫拜登 依循抗中格局，卻也提供新政府與中國談判的籌碼。

20日卸下總統職務的川普，過去幾個月來心思全放在選舉結果訴訟，雖無法扭轉選情，但超過7000萬支持者力挺，網路聲量依然居高，大有4年後再戰氣勢。

美國國會6日遭川普支持者闖入破壞後，川普面對國會2度彈劾及社群媒體全面封殺，共和黨同志與溫和支持者開始保持距離，離開白宮後的川普愈形孤單影隻，東山再起的可能性被激進支持者幾近扼殺於國會山莊門前。

儘管黯然下台，川普內閣抗中力道不減。任期最後10天，提早30年解密印太戰略藍圖，明確提及將保護包括台灣在內的第一島鏈國家，到全面禁止來自新疆的棉花與番茄相關製品，擴大制裁中國與香港官員、企業黑名單等，離任前全面擴大對中壓制。

國際高度關注的國務院宣布解除美國行政部門與台灣官員所有交往限制，給予台灣「自由國家地位」，也被外界解讀為鞏固強硬抗中格局，為拜登的中國政策設下難以突破框架。

不少專家學者與媒體對川普政府卸任前夕，頻頻公布抗中政策與措施感到不能理解，認為這是川普的最後掙扎，是出於政治私心，目的在給拜登政府製造麻煩，輿論也質疑這些措施落實的可能性。

各界關注川普抗中政策的延續性，美國過去政權交替，除非具重大爭議，前朝推動的政策多半會持續，最多是從積極主動轉為消極被動。以目前美國從行政部門、國會到民間普遍對北京存有疑慮的共識來看，川普任內反中政策至少暫時不會有重大變革。

對拜登新政府而言，眼前有更嚴峻挑戰。疫情控制、經濟復甦、弭平社會分歧、重建盟邦情誼等，都是拜登政府須全神貫注的首要議題，中國目前不在優先名單上。

此外，部分共和黨人及保守派輿論認為，拜登親中形象尾大不掉，上任即將反中戰艦調轉，勢將引來國會軟弱的批評，牴觸當選後表明將強硬制衡的立場。

換個角度，川普的強硬政策相當程度給了拜登政府與北京打交道的籌碼。

對拜登政府而言，儘管對中強硬已是方向，但仍期望在全球議題上合作，不願成為怒目相對的敵人。川普留下包括加徵關稅、投資與進口限制、貿易黑名單等措施，也是拜登政府換取中國合作的利器，迫使中方在部分議題上妥協。

拜登政府未來對中政策第一步，應是重新確認對抗與合作的新平衡點，將過去川普的單邊抗中轉為與國際盟友合作、聯合制衡的多邊政策，並重建美國國際領導地位，強化國際秩序與遊戲規則。