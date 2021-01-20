有望問鼎美國總統 賀錦麗生涯屢創第一

美國副總統當選人賀錦麗打破多項政治玻璃天花板，象徵移民後代的女性有機會大門，甚至問鼎總統。取材自臉書

賀錦麗 （Kamala Harris）宣誓就職美國 副總統後，依憲法將在兩黨議員五五波的參議院扮演關鍵角色。她打破多項政治玻璃天花板，象徵移民後代的女性有機會大門，甚至問鼎總統。

1972年，29歲的拜登 （Joe Biden）剛選上德拉瓦州參議員時，賀錦麗還是在加州搭公車上學的3年級小女孩。現年78歲的拜登與56歲的賀錦麗此刻要成為美國正副總統。

出身舊金山地區，亞、非裔前民主黨籍參議員賀錦麗蓄勢待發之際，在國會殿堂也將有舉足輕重的地位。

由於喬治亞州年初2次投票選出兩位民主黨籍參議員，兩黨在參院勢均力敵、各50席。按美國憲法，副總統兼任參院議長，賀錦麗須挑起調和鼎鼐重責，重要議案可投下打破平手的關鍵一票。

此外，拜登曾說只做一任總統，他的歷史定位除了美國首位非裔總統歐巴馬（Barack Obama）的副手、美國元首之外，他選定賀錦麗為副總統，更有機會把她推向美國首位女總統。

「第一」的頭銜對賀錦麗絕不陌生。她曾任兩屆舊金山地區檢察官，並當選首位亞非裔女性加州總檢察長，之後順利進軍華盛頓，擔任聯邦參議員。

聯邦參議員通常是美國正副總統的必要資歷。賀錦麗僅有兩年參議員經歷即參加黨內總統初選，對上如今的搭檔拜登，後因資金不足、民調落後退出，失敗經驗反為副總統之路投石問路。

當過副總統的拜登深知副手重要性及該如何合作。去年8月選擇賀錦麗深具象徵和實質意義，那時正是「黑人的命也是命」運動巔峰，膚色加上檢察長與參議員經歷，幾乎沒人比她更適合擔任美國急需的司法改革代言人。

賀錦麗多重身份折射出美國種族大熔爐的多元面貌，父親是來自牙買加的非裔經濟學者，母親在19歲時由印度赴美求學成為癌症專家。賀錦麗在「60分鐘」（60 Minutes）節目受訪時說，遇到衝突議題時，她會誠實地提供拜登她的「生活經歷」觀點。

時也？運也？出身、歷練、幹勁、野心和知名度都讓賀錦麗成了拜登一路加分的競選搭擋。

副總統也是美國政治人物理所當然轉進總統最快的車道，但副手需謹守界線，何時該幫忙，何時該「沒有聲音」，重要且微妙。賀錦麗除副總統職位，還有參院議長舞台可發揮，將有一定程度曝光，預料會是華府最忙碌的政治人物之一。

拜登是美國史上就任時最年長的總統，賀錦麗是總統接班順位第一人。無論拜登健康是否成為議題，賀錦麗仍有長遠政治生涯，幫助拜登順利完成任期，等同自己的成功，相信距離美國首位民選女總統的輿論揣測也就不遠。