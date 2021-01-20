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克魯曼：最低工資立場 暴露共和黨才是「激進」黨

編譯湯淑君／綜合外電
紐約時報專欄作家克魯曼。路透
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

紐約時報專欄作家克魯曼說，美國總統當選人拜登20日宣誓就職之時，不僅面臨右翼恐怖主義威脅，還置身於遭謊言汙染的政治大環境，例如所謂「選舉被竊奪」就是漫天大謊，另一謊言是堅稱中間溫和偏左的拜登政府與國會領袖是「激進的社會主義分子」。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在紐時專欄撰文指出，反對拜登經濟復甦計畫的共和黨人士，特別把矛頭指向最低工資提高到每小時15美元的措施，但他們連這個也要爭吵（甚至談不上「辯論」），凸顯誰才是真正的激進分子。

要如何界定經濟提案是否「激進」？克魯曼說，或許可定義成「與輿論相左的提案」。按這個標準來看，共和黨政治人物絕對是激進分子，因為調高最低工資是備受民眾歡迎的政策，約獲70%的美國選民支持，其中包含絕大多數自稱共和黨徒者。若不信民調，也可瞧瞧佛羅里達州11月投票結果：即使川普在總統大選贏得佛州，該州對最低工資提高到時薪15美元的公投獲壓倒性通過。

因此，就這議題而言，共和黨與民意大幅脫節 — 支持一種幾乎可說是邊緣的立場，且完全牴觸許多共和黨人自稱為「真正勞工階級政黨」的說法。

若把「激進」定義為「拒絕接受主流經濟學結論」呢？克魯曼說，依照這種定義，民主黨也是溫和派，共和黨才是激進分子。

克魯曼解釋，經濟學家昔日曾幾乎一致認為，訂定最低工資會造成企業大幅減少聘僱，但那是很久以前的事了。時至今曰，只有少數經濟學家認為，基本工資調升到每小時15美元會構成龐大的聘僱成本；大多數人則相信，顯著提高基本工資— 或許沒到調至15美元的地步 —應該是好主意。

經濟學家為什麼改變看法？因為美國多州的實驗證明，除非調升到比目前提議的水準都來得高，否則調高最低工資並不會對聘僱產生重大負面影響，反而會在提高盈餘和降低貧窮方面帶來重大利益。

但現在講究證據的似乎傾向是自由派人士。要不然，川普政府不會在卸任前幾天，發布報告宣稱2017年減稅案的財源「自給自足」。

又如「巫毒經濟學」（Voodoo economics）——或許是經濟思想史上最被徹底戳破的理論——即使早就被數十年來的實證經驗推翻，且選民一再抱怨企業和富人繳稅繳太少，共和黨人仍把為特權階級減稅視為核心議程，即使在一個靠民粹上台執政的總統任內亦然。

由此看來，就經濟政策而論，民主黨雖然近年稍微朝政治光譜的左邊移動，按任何標準來看都仍屬溫和派；反倒是共和黨人已變成擁抱極端思想的激進派。在右翼不實訊息製造機的強力傳播下，任何中間偏左人士都被打成激進左派分子。

克魯曼的結論是：美國的確有個激進的政黨，一直在散播瘋狂的世界觀，且與大多數選民的觀點相左。但那個政黨並不是民主黨。

共和黨 克魯曼 美國

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