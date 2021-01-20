暴走到最後？川普逆轉「特赦巴農」另謀建立第三政黨

即將於1月20日正式卸任的美國總統川普，20日清晨1點07分，突襲式地發出了最後的特赦令，直接而爭議地赦免因涉入「美墨邊境築牆群募吸金詐騙案」，而遭到聯邦法院於去年8月逮捕並起訴的極右派媒體人──有「陰謀論軍師」之稱的巴農。（Getty Images）

「幕僚無法說服川普 ，就連女兒、女婿都不一定能夠樂見這種結局...？」即將於1月20日正式卸任的美國總統川普，20日清晨1點07分，突襲式地發出了最後的特赦令，直接而爭議地赦免因涉入「美墨邊境築牆群募吸金詐騙案」，而遭到聯邦法院於去年8月逮捕並起訴的極右派媒體人──有「陰謀論軍師」之稱的巴農（Stephan Bannon）──據悉，直到周二深夜為止，川普都為是否特赦巴農而反覆猶豫，因為曾擔任白宮 顧問的巴農，就是因為與庫許納、伊凡卡、小川普等「第一家庭」成員嚴重宮鬥，才會於2017年被逐出總統團隊；但正因國會攻陷事件而遭共和黨 主流派切割，預期將在二次彈劾定罪審判遭遇重大危機的川普，卻正考慮重新迎回自己的「極右孔明」，除了籌辦可能的「川普新聞網」外，川普近日更認真打算怒退共和黨、自行建立第三政黨「愛國者黨」（Patriot Party）。

川普任內的最後特赦，是在1月19日晚間11點30分，由白宮幕僚團緊急通知各大媒體的白宮線記者，並在20日清晨1點左右，完成了143份文件生效的總統簽名手續——川普一共對73人特赦、70人減刑，其中即包括了已被聯邦起訴、但尚未被審判定罪的巴農的「預防性特赦」。

白宮新聞稿如此寫道：

「史蒂芬．Ｋ．巴農——川普總統對史蒂芬．巴農頒布全面特赦。巴農先生涉嫌以他參與的『政治計畫』吸金詐騙，此前已遭檢察官起訴...但巴農先生是美國保守派運動重要的領導人之一，也素來以他的『政治敏銳度』而知名。」

在最後一天的任期中，川普一共對73人特赦、70人減刑，其中即包括了已被聯邦起訴、但尚未被審判定罪的巴農的「預防性特赦」。圖為2020年8月，離開曼哈頓聯邦法院的巴農。（路透）

極右派名人 巴農權傾一時

現年67歲的巴農，是美國極右派的旗幟性人物，過去他曾是極右媒體「Breitbart新聞網」的執行董事兼靈魂人物，在川普2016年總統選戰中，也是為其獻策、最後伴其勝選的「親信幕僚」之一。

巴農嫻熟的媒體操作與陰謀論世界觀，雖然讓他藉由社群網路而廣植自己的草根影響力，但其所涉及的政治極端光譜，卻讓他一直無法有效地影響美國政府政治。直到川普總統勝選之後，自認有戰功的巴農才被任命為「白宮首席策略長」兼「總統顧問」，軍師權勢一度權傾一時。

然而巴農在華府任內，在多項政治判斷上，不斷與川普的國安團隊、內閣團隊、甚至是第一家庭成員「嚴重衝突」。雙方的摩擦裂痕，在川普執政一周年後極速白熱化，最終雙方不歡而散，名為分手實質驅逐地迫使巴農在2017年4月辭去所有職位，離開川普團隊。

被控詐騙 川普與巴農決裂

巴農從川普身邊離開後，先是回到了「Breitbart新聞網」，之後又自詡是「川普的民間側翼」，持續開展各種新媒體、與網路眾籌群募的政治計畫——其中，就包括了讓他後來被控詐騙起訴的「大家築長城」（We Build The Wall）計畫——但在政治場域裡，川普與巴農卻是公開決裂，難看地撕破了臉。

川普與巴農的裂痕，是在執政初期就已埋下。雙方主要的衝突點，主要是川普不滿巴農在白宮搞鬥爭，不斷向極右派媒體外洩白宮消息，並以此狙擊自己的女兒伊凡卡、兒子小川普、女婿庫許納等「家族親信」；但巴農則認為川普已被身邊的諂媚親族所蒙蔽，特別是女婿庫許納與兒子小川普，在通俄門醜聞中的各種應對根本荒腔走板「根本叛國！活該被查」。

67歲的巴農，是美國極右派的旗幟性人物。在川普2016年總統選戰中，也是為其獻策、最後伴其勝選的「親信幕僚」之一。圖為2017年1月28日，4年前此時剛上任的川普聆聽普亭賀電。另一頭坐著的是副總統潘斯、潘斯身後站者是巴農，另外還有Sean Spicer、Reince Priebus等人，只剩潘斯陪著川普到最後。（路透）

川普與巴農的裂痕在執政初期就已埋下。雙方衝突點是川普不滿巴農在白宮搞鬥爭，並以此狙擊自己的女兒伊凡卡、兒子小川普、女婿庫許納等「家族親信」；但巴農則認為川普已被身邊的諂媚親族所蒙蔽。圖為巴農與庫許納。（路透）

「『垃圾巴農』（Sloppy Steve Bannon）被白宮開除後就在那失心瘋！他被解聘那天他還在那邊哭爹喊娘，淚眼哀求我想保住這份工作。現在好啦，垃圾史蒂芬現在就像喪家之犬一樣，活該任誰都不甩他！」

2018年1月，針對巴農批評小川普「私下接觸俄羅斯的行為接近於叛國」後，川普也在推特上痛罵巴農。雙方自此短暫開戰，巴農的政治金主、華府人脈，也都在川普一族的施壓下硬被斬斷，甚至連自己一手打造崛起的「Breitbart新聞網」都迫於川普的壓力，而讓巴農辭職下台、自請走人。

不過一度走投無路的巴農，隨後開始全心投入社群網路的直播與政論節目，同時也重新打造自己「川普民間側翼」的身分。到了2020年總統大選，巴農也積極遊說支持者「票投川普」，雙方的關係更在川普敗選後的驗票訴訟中，得到了相當程度的「寬恕與和解」。

但在大選投票之前，2020年8月，巴農等4名極右派政治名嘴，卻突然遭到警方逮捕，並遭聯邦檢察官以「涉嫌詐騙吸金」起訴——根據聯邦起訴書的說法，巴農等人在2018年發起網路募款，以「大家築長城」計畫為號召，宣稱要集資在美墨邊境「擴大修築反偷渡長城」。

檢方控訴，巴農等人透過「大家築長城」的群募，從川普支持者手中籌到了2500萬美金的巨款。但這筆重金不僅完全沒有投入築牆工程款，對外宣稱「群募執行者全都為了政治志願奉獻，100%不會支薪」的巴農等人，卻是透過假收據、作假帳、洗錢等方式，將大筆捐款挪為私人享樂與其他政治用途；其中巴農本人就至少侵吞了100萬美元的款項「私用獲利」。

2020年8月，巴農等4名極右派政治名嘴，遭聯邦檢察官以「涉嫌詐騙吸金」起訴。原因是，巴農等人在2018年發起網路募款，以「大家築長城」計畫為號召，宣稱要集資在美墨邊境「擴大修築反偷渡長城」。儘管確實在德州、新墨西哥州各蓋了一小部分圍牆，巴農等人卻涉嫌假收據、作假帳、洗錢，將大批募款資金用於個人享樂與其他政治用途。（取材自we build the wall募款網頁）

涉入重大政治詐欺吸金犯罪的巴農，自此更是被美國的右翼主流派給鄙視放棄，但巴農後來卻以500萬美金交保，全案雖然以被檢方起訴，但後續的審理離「真正定罪判刑」還有很長一段訴訟程序。因此本回川普對於巴農的最後餽贈，大概也是以「福特總統特赦尼克森總統」的說法一樣，「預先特赦在特定期間裡，巴農『可能犯下』的各種控訴罪名。」

然而特赦巴農的決定，在共和黨黨團、白宮幕僚組、甚至是川普第一家庭之內都極度不受歡迎，這一方面是因為「巴農涉入的聯邦罪行，不正就是以『詐騙川普』圖謀獲利？」；二方面是巴農的人格特質過於狡詐而不討喜，考慮到過去幾年的翻臉故事，川普一族裡也不太確定是否應該要再與「陰謀論軍師」扯上關係——特別是巴農先前還在社群上嗆聲要「斬首白宮防疫專家佛奇（Anthony Fauci）」，與白人至上主義與極右民兵牽扯不清的互相政治影響，亦不利於川普接下來將面對的「參議院彈劾定罪審判」風向。

正也因此，在卸任離開白宮前的最後72小時內，川普身邊的幕僚團隊都極力勸阻總統：

「不要玩髒水...特赦名單不應該納入巴農。」

於是，在周一晚間與周二上午之間，白宮內部也不斷對外放話，強調「川普不打算過問巴農的官司」；但實際上，川普此時卻是極為掙扎，直到20晚間都還在反覆猶豫、躊躇不前。

考慮到過去幾年的翻臉故事，川普一族裡也不太確定是否應該要再與「陰謀論軍師」扯上關係──特別是巴農先前還在社群上嗆聲要「斬首白宮防疫專家弗契（Anthony Fauci）」，與白人至上主義與極右民兵牽扯不清的互相政治影響，亦不利於川普接下來將面對的「參議院彈劾定罪審判」風向。圖為2017年，還沒翻臉的巴農與伊凡卡、庫許納、以及短命幕僚長蒲博思（Reince Priebus）。（美聯社）

川普為何放不下巴農？

川普為何放不下巴農呢？根據華爾街日報、美聯社、紐約時報與Fox News政治線記者的說法，川普在19日當天曾多次就「特赦巴農」一事徵詢身邊人的意見，之中不僅是信任的政治幕僚，同時也還包括共和黨團裡的幾名「川派」國會議員，但眾人的反對態度都相當一致，並強烈地警告川普：「特赦巴農...將會最大化地孤立你自己在共和黨內的立場，不利於彈劾案的後續護航。」

然而在2021年1月6日國會被攻陷事件後，早就遭到共和黨主流派切割孤立的川普，在困守白宮的眾叛親離過程中，據傳只有巴農等人有持續回應川普本人的聯繫、甚至積極為其獻策；與此同時，代表共和黨主流傳統派的參議院領袖麥康諾（Mitch McConnell），也在2021年1月19日上午對外重砲發出譴責：

「是反覆的謊言陰謀論，餵養了這群攻占國會的暴徒...這些暴徒，就是被『總統本人』與其他有力人士煽動慫恿！」

麥康諾的發言，針對的是已通過眾議院彈劾立案、目前即將要在參議院進行定罪審判的「川普彈劾案」。根據國會山莊報的說法，麥康諾本人雖然持續強調「自己還需要看審判開始才能判斷，目前尚未對『定罪川普』有所立場」，但19日的「總統煽動暴徒說」已是足夠強烈的政治信號，似乎暗示麥康諾正在預謀「擴大清算共和黨黨團的『川派殘黨』」，並藉由彈劾定罪一舉殲滅川普的殘存影響力，徹底讓共和黨與川普脫鉤道別。

但麥康諾的發言，似乎讓川普更加確定「特赦巴農」的冒險決心——這一方面是川普也得要為「共和黨眼前的背叛」另留後路；二方面則是川普確實有意進軍新聞媒體並另組政黨，「巴農的專長可望起到莫大作用！」

川普為何放不下巴農呢？根據多家媒體說法，川普在19日當天曾多次就「特赦巴農」一事徵詢身邊人的意見，不僅是信任的政治幕僚，同時也還包括共和黨團裡的「川派」議員，但眾人態度都相當一致，強烈警告川普：「特赦巴農...將會最大化地孤立你自己在共和黨內的立場，不利於彈劾案的後續護航。」（路透）

成立「愛國者黨」 川普有多認真？

「川普不斷徵詢身邊人的意見，他正在考慮是否要退出共和黨，另外創立『第三勢力』....他把黨名都想好了，就要叫『愛國者黨』！」

親共和黨的華爾街日報19日下午獨家報導，但消息中，吐露消息的華府線人卻也特別表示：雖然川普近3天反覆提及「愛國者黨」的創立願景，但考慮到他過去的種種紀錄，身邊人們也都不確定川普這回的奇想突擊，究竟有多認真？

由於國土幅員廣大、選區繁多、選制又格外複雜的關係，美國選舉體系長期以來就偏向「兩黨制」的二元結構。過往許多第三勢力的異軍發想，往往無法爭取足夠的全國關注度與黨務資金，甚至是否能派出足夠數量的候選人都有問題，因此對於「愛國者黨」的發想，共和黨內也是抱持著高度警覺卻不以為然的負面態度。

共和黨遭遇金流危機

然而就算川普不出走另外組黨，共和黨內部也將在未來6個月內遭遇「金流危機」，根據華盛頓郵報的調查，共和黨當前30大的政治獻金者中，已有20個大型財團暫停對共和黨的捐款金流，以作為對部份川派議員「狙擊選舉人團認證拜登勝選」、甚至涉嫌煽動國會入侵事件的公關切割。

儘管部分支持者強調，財團金主對共和黨的「斷銀根」作法，正好證明了川普常年主張的「華府貪腐泥沼論」，甚至質疑這些財團都受民主黨、甚至中國的壓力才會落井下石。但根據已知清單，中斷獻金共和黨的財團單位並不都是金融圈、華爾街投資者，也同樣包括了洛克希德馬丁、雷神、波音公司...等極不樂見美國政壇陷入動盪的大型軍火商。