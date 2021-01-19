彈劾案一槌定音？麥康諾指川普煽動暴徒、灌輸謊言

共和黨領袖麥康諾19日在參院嚴辭批評即將卸任的川普總統，稱是煽動引發攻擊國會的暴動。圖為川普2019年3月拜會國會共和黨參議員。(路透)

川普 總統任期結束前夕，參院 多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)19日正式與川普切割；麥康諾19日在國會談話中，直指國會山莊暴動就是因為川普而起，因為暴徒「被總統及其他有力人士灌輸許多謊言」，川普與其盟友也刻意煽動群眾，打算推翻總統當選人拜登勝選結果。

美聯社報導，就在參院即將二度審理川普彈劾 案之前，麥康諾的發言特別耐人尋味，遣辭用句展現對川普的強烈批判與公開譴責，堪稱為參院共和黨團處理川普彈劾案一槌定音。

眾院上周以「煽動叛亂」(incitement of insurrection)為由彈劾川普，彈劾案接下來將進入參院審議。

麥康諾19日說：「暴徒被灌輸許多謊言。他們是被總統及其他有力人士所煽動的，他們企圖利用恐懼與暴力，阻止他們不喜歡的行政部門特定程序。」

麥康諾表示，拜登20日在國會山莊的就職大典將是「安全且成功的」；為了防止意外發生，華盛頓特區近日加強維安，在層層戒備當中，就職典禮前最後階段的準備工作則持續進行。

19日是川普卸任前最後一個完整的工作日，這一天同時也是聯邦參議員們在6日的國會暴動事件後，首度進入參院。川普成為美國史上唯一兩度遭到彈劾的總統，而參院則在兩年之內要再度準備審理川普彈劾案。

拜登20日宣誓就職後不久，三位新科民主黨籍聯邦參議員緊接著也將將宣誓就職，民主黨與共和黨在參院將以50席對50席各半，當表決票數相等時，新任副總統賀錦麗將依法投下打破平局的關鍵一票(tie-breaking vote)。

民主黨參院領袖舒默(Chuck Schumer)將成為新任參院多數黨領袖，在彈劾案中掌握對川普究責的攻勢；同時，舒默也必須運籌帷幄，讓拜登內閣盡快在參院通過任命，並讓參院通過規模1兆9000億元的新冠疫情經濟紓困法案。

舒默19日上午在參院發言時說：「新任總統上台以及新政府的開始，總是會為我們國家的政府帶來某些手忙腳亂，但在這次政權交接之際，參院待審案件數量龐大狀況，是過去極為罕見的狀況。」