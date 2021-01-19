準財長聽證 葉倫：對中國「欺壓的」經貿行為將採行動

美國財政部長提名確認聽證會上，葉倫表明，美國準備對中國「欺壓的」經濟和貿易行為採取行動，凸顯美國對中國政策無立即改變的跡象。（美聯社）

美國 參院金融委員會19日舉行的財政部長提名確認聽證會上，財長被提名人葉倫（Yellen）的談話涉及到幾大重點問題，包括拜登政府將調整美元 政策，著重氣候變遷議題，葉倫還表明，美國準備對中國 「欺壓的」經濟和貿易行為採取行動，凸顯美國對中國政策無立即改變的跡象。

即將出任參院金融委員會主席的民主黨參議員魏登（Ron Wyden）表示，參院可能於周四投票表決葉倫提名案。

以下是葉倫聽證會要點：

●對中國立場強硬

葉倫在聽證會中，對中國的立場展現出一種新的論調，她表示美國準備對中國「欺壓的」經濟和貿易行為採取因應措施，這凸顯拜登政府將延續一些川普時代對華的強硬政策。

葉倫說：「中國正透過傾銷產品、設置貿易壁壘和非法補貼企業的做法削弱美國公司競爭力。」她表示，「中國顯然是我們最重大的戰略競爭對手」。

葉倫說，中國「一直在竊取智慧財產權，並利用一些做法來獲取不公平的技術優勢，包括強迫技術移轉」，「這些做法，包括中國較低的勞工和環境標準，都是我們準備動用全部工具去解決的問題」。

●不尋求弱勢美元政策

葉倫表示不會以貨幣貶值獲取競爭優勢，這代表與川普政府和即將卸任的財長米努勤偏好弱勢美元的做法不同。不過，葉倫並未表示支持「強勢美元」，強勢美元是美國自1990年代中期開始實行的政策。

葉倫說：「美國不會尋求以貨幣貶值來獲取競爭優勢，我們也應該反對其他國家這樣做。」

●可赤字融資協助經濟

葉倫表示，債務利息成本相較於與國內生產毛額（GDP）的比率，是一項值得關注的關鍵指標。她表示，這項指標目前低於2008年金融危機期間的水準，這強化可透過赤字融資，來協助受疫情重創經濟的理由。

葉倫在聽證會上還支持拜登打算調高部分稅收的計畫，此外還表明，她將研究發行50年期公債的提議。當前美國公債最長期限為30年。

●民主黨首要任務之一：氣候變遷、調高最低薪資

拜登對財長一職的人選凸顯出民主黨長期希望推動的優先政策，包括因應氣候變遷問題和提高最低薪資標準。

葉倫說：「氣候變遷是攸關生存的威脅。」，「氣候變遷和相關政策帶來的影響，都可能對產生閒置資產、產生資產價格大幅變動與信貸風險產生重大影響，也因此可能影響金融體系」。

針對共和黨反對拜登計畫將聯邦最低時薪從7.25美元調高至15美元，葉倫提出反擊，認為大量經濟文獻顯示，調高最低薪資造成的就業損失是很小的。