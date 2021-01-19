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若中國武力犯台 布林肯：將是嚴重錯誤

若中國武力犯台 布林肯：將是嚴重錯誤

記者張文馨／華盛頓報導
國務卿被提名人布林肯（Antony Blinken）19日出席聯邦參議院外交委員會的任命聽證會。美聯社
國務卿被提名人布林肯（Antony Blinken）19日出席聯邦參議院外交委員會的任命聽證會。美聯社

國務卿被提名人布林肯（Antony Blinken）19日出席聯邦參議院外交委員會的任命聽證會，談到對台政策，他表示，美國堅決信守對台承諾，確保台灣有抵抗侵略的自我防衛能力，若中國武力犯台，製造世界動盪則將是「嚴重錯誤」。

有關國務卿龐培歐日前取消美台交往限制，布林肯說，將對此進行檢視。

但布林肯並未表示贊成或反對龐培歐這項決定。

共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney）詢問布林肯對台灣的政策立場，布林肯表示，美國對台灣有強勁且長期的跨黨派承諾，在台灣關係法與美中三聯合公報中，均確保台灣有抵抗侵略的自我防衛能力，「這項承諾絕對會持續，我們會確保台灣有能力做到這一點。」

布林肯表示，當國際組織不需國家身分就能成為會員時，台灣應該成為會員；若如此，台灣應當還有其他參與方式。

布林肯也提到龐培歐9日取消現存美台交往「所有自我施加的限制」。布林肯說，「我認為我們應該審視與台灣的往來，即將卸任的國務卿（指龐培歐）發布了一些規定，我們會認真過是因應『台灣保證法』所制定的規定，我們會檢視這件事。」

據指出，國務院所謂的美台交往限制，包括一分不公開的「對台交往準則」備忘錄（Guidelines on the Relationship with Taiwan）；去年底生效的「台灣保證法」將其見諸文字，建議國務院檢討指導對台關係文件與對台交往準則更新版本。

布林肯說，過去曾數度與蔡英文總統交談，包括他過去擔任副國務卿時；布林肯說，美國堅決信守對台灣的承諾。

共和黨參議員葛理漢（Linsey Graham）也問布林肯，若中國以武力進犯台灣，造成世界動盪；布林肯說，「那將是嚴重錯誤。」

台灣 國務卿 龐培歐

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