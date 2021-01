信守對台承諾 布林肯稱將認真研究「美台交往」規定

美國國務卿被提名人布林肯(Antony Blinken,圖)19日出席聯邦參議院外交委員會的任命聽證會,談到對台政策,他表示,美國堅決信守對台承諾,確保台灣有抵抗侵略的自我防衛能力。美聯社

美國國務卿 被提名人布林肯(Antony Blinken)19日出席聯邦參議院外交委員會的任命聽證會,談到對台政策,他表示,美國堅決信守對台承諾,確保台灣 有抵抗侵略的自我防衛能力;有關國務卿龐培歐日前取消美台交往限制,布林肯說,將對此進行研究。

但布林肯並未表示贊成或反對龐培歐這項決定。

布林肯表示,美國對台灣有強勁且長期的跨黨派承諾,在台灣關係法與美中三聯合公報中,均確保台灣有抵抗侵略的自我防衛能力,「這項承諾絕對會持續,我們會確保台灣有能力做到這一點。」

布林肯表示,當國際組織不需國家身分就能成為會員時,台灣應該成為會員;若如此,台灣應當還有其他參與方式。

布林肯也提到龐培歐9日取消現存美台交往「所有自我施加的限制」。布林肯說,「我認為我們應該考慮與台灣的往來,即將卸任的國務卿(指龐培歐)發布了一些規定,我們會認真研究因應『台灣保證法』所制定的規定,我們會研究這件事。」

據指出,國務院所謂的美台交往限制,包括一分不公開的「對台交往準則」備忘錄(Guidelines on the Relationship with Taiwan);去年底生效的「台灣保證法」將其見諸文字,建議國務院檢討指導對台關係文件與對台交往準則更新版本。

布林肯說,過去曾數度與蔡英文總統交談,包括他過去擔任副國務卿時;布林肯說,美國堅決信守對台灣的承諾。