我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

信守對台承諾 布林肯稱將認真研究「美台交往」規定

1張圖看疫情：全美死亡破40萬

信守對台承諾 布林肯稱將認真研究「美台交往」規定

記者張文馨／華盛頓報導
美國國務卿被提名人布林肯（Antony Blinken，圖）19日出席聯邦參議院外交委員會的任命聽證會，談到對台政策，他表示，美國堅決信守對台承諾，確保台灣有抵抗侵略的自我防衛能力。美聯社
美國國務卿被提名人布林肯（Antony Blinken，圖）19日出席聯邦參議院外交委員會的任命聽證會，談到對台政策，他表示，美國堅決信守對台承諾，確保台灣有抵抗侵略的自我防衛能力。美聯社

美國國務卿被提名人布林肯（Antony Blinken）19日出席聯邦參議院外交委員會的任命聽證會，談到對台政策，他表示，美國堅決信守對台承諾，確保台灣有抵抗侵略的自我防衛能力；有關國務卿龐培歐日前取消美台交往限制，布林肯說，將對此進行研究。

但布林肯並未表示贊成或反對龐培歐這項決定。

布林肯表示，美國對台灣有強勁且長期的跨黨派承諾，在台灣關係法與美中三聯合公報中，均確保台灣有抵抗侵略的自我防衛能力，「這項承諾絕對會持續，我們會確保台灣有能力做到這一點。」

布林肯表示，當國際組織不需國家身分就能成為會員時，台灣應該成為會員；若如此，台灣應當還有其他參與方式。

布林肯也提到龐培歐9日取消現存美台交往「所有自我施加的限制」。布林肯說，「我認為我們應該考慮與台灣的往來，即將卸任的國務卿（指龐培歐）發布了一些規定，我們會認真研究因應『台灣保證法』所制定的規定，我們會研究這件事。」

據指出，國務院所謂的美台交往限制，包括一分不公開的「對台交往準則」備忘錄（Guidelines on the Relationship with Taiwan）；去年底生效的「台灣保證法」將其見諸文字，建議國務院檢討指導對台關係文件與對台交往準則更新版本。

布林肯說，過去曾數度與蔡英文總統交談，包括他過去擔任副國務卿時；布林肯說，美國堅決信守對台灣的承諾。

台灣 美國 國務卿

上一則

1張圖看疫情：全美死亡破40萬

延伸閱讀

準國務卿布林肯參院聽證會 料將宣告美國能勝過中國

準國務卿布林肯參院聽證會 料將宣告美國能勝過中國
拜登內閣聽證會 布林肯打頭陣受矚目

拜登內閣聽證會 布林肯打頭陣受矚目
拜登就職前夕 美國務卿人事聽證會19日登場

拜登就職前夕 美國務卿人事聽證會19日登場
拜登國安會新設「中國事務資深主任」 羅森柏格將出任

拜登國安會新設「中國事務資深主任」 羅森柏格將出任

熱門新聞

離政權交接僅剩數日，國務卿龐培歐在外交上的「積極任事」與「效忠川普」，最終招致反彈。(路透)

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

2021-01-12 21:15
民主黨總統當選人拜登20日就職後，執政第一天就計畫推動大規模的移民改革，包括提供美國國內多達1100萬無證客取得合法身分的管道。(美聯社)

5年獲居留 3年可入籍 拜登上任首日將推動移民改革

2021-01-16 18:10
川普支持者6日在華府國會大廈前聚集。美聯社

ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動

2021-01-15 19:20
美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）。美聯社

國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣

2021-01-12 15:08
搭機赴美旅客26日起，上機前須提供3天內新冠病毒檢測陰性證明。(路透)

飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效

2021-01-12 19:25
總統當選人拜登16日在德拉瓦州威明頓聖若瑟布蘭迪羅馬天主教教堂外揮手致意。（美聯社）

拜登就職日將簽12項行政令 讓非法移民更快入籍

2021-01-16 22:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
150年來首見！川普夫婦不在白宮北門廊迎接拜登夫婦

150年來首見！川普夫婦不在白宮北門廊迎接拜登夫婦
驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停

驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停
禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭

禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭
他們絕不能通過？再衝美國的宏都拉斯「偷渡Caravan」

他們絕不能通過？再衝美國的宏都拉斯「偷渡Caravan」
不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡

不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡