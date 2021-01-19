美國夢楷模 母校驕傲平權教育造就賀錦麗

美國副總統當選人賀錦麗辭加州參議員，準備就任新職。路透

美國副總統當選人賀錦麗 今天辭加州參議員，準備就任新職。培育出美國首位有色族裔女性副總統的千橡小學告訴中央社記者，賀錦麗的傳承是讓年輕女孩相信夢想可以實現。

千橡小學（Thousand Oaks Primary School）位於舊金山灣區柏克萊 市一處安靜的社區，距離加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）約10分鐘車程。擁有亞、非裔血統的賀錦麗（Kamala Harris）52年前進入這所小學幼稚園就讀，現在成為母校傑出校友之一。

校園一角，有一幅壁畫表彰賀錦麗和其他女性領袖對社會的貢獻。2018年獲得提議、由當地藝術家暨教育 工作者克林（Miriam Klien）參與繪製的壁畫，原是與學生們的集體創作，被畫入其中的賀錦麗是2016年當選為首位亞裔、第2位非裔的加州參議員。

賀錦麗18日辭去州參議員，將於20日宣示就職為美國第一位女性、有色族裔副總統，一時之間，校園壁畫成為當地鼓舞人心的話題景點。

柏克萊聯合學區公眾資訊官麥德莫特（Trish McDermott）接受中央社視訊訪問表示：「你必須先看到成功的楷模，你才做得到。」賀錦麗能登上副總統高位，可以鼓舞有色族裔女孩、年輕女性、移民和學生，也是平權與教育的結果。

麥德莫特認為，賀錦麗的成功是「優質學校教育，加上她認真努力、對所做的任何事情懷抱熱情」。

56歲的賀錦麗出生於灣區奧克蘭（Oakland）、成長於柏克萊，2020年6月民主黨總統初選辯論談及種族議題時，她這樣形容自己的小學生活：「有個加州小女孩，她是公立學校複合式課程第2年的學生，每天搭公車上學，那個女孩就是我。」

柏克萊學區1968年以創新、自願性的複合式課程促成非裔學童搭公車進到以白人為主的學校上學，除了提供平權教育的機會，也增加校園學生的多元性。

1969年，賀錦麗加入理想崇高的教育方案，從幼稚園生展開她的求學之路，一路念到法學院。

基礎教育影響深遠，賀錦麗曾公開表達感恩，在社群媒體提過已故小學一年級老師威爾森（Mrs. Frances Wilson）是改變她人生的恩師；賀錦麗獲頒法律學位時，威爾森親自出席畢業典禮、坐在觀眾席鼓掌慶賀，顯示一段深厚師生情。

「今日你以學校為榮，明日學校以『麗』為榮。」千橡小學校長派克（Jacqueline Parker）以書面表示，賀錦麗為年輕女孩鋪路、相信夢想可以實現，「我們能有意見、我們可以被聽到」。

目前學校配合居家防疫命令上網課，千橡小學二年級學生班達里（Sage Bhandari）在課後戴著口罩到校園活動，她告訴記者，賀錦麗曾就讀她正在讀的學校，感到光榮也覺得「不可思議」。她閱讀過賀錦麗相關的書籍，知道「賀錦麗參與總統初選，當總統是賀錦麗的夢想」。

即將就任總統的拜登（Joe Biden）是副總統變總統的例子之一。美國新政府面臨2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）嚴重疫情，賀錦麗的首要任務將是協助拜登控制疫情、挽救經濟。