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150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦

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150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦

編譯徐榆涵／綜合報導
美國總統川普夫婦。美聯社
美國總統川普夫婦。美聯社

美國總統川普和第一夫人梅蘭妮亞20日將離開白宮，川普表示，當天一早就會離開華府，不會參加繼任者拜登的就職典禮，打破150年來卸任總統在白宮迎接新總統的傳統。

CNN報導，依據傳統，即將卸任的總統都會在白宮北門廊台階上迎接新任總統，接著一同前往國會山莊。根據熟悉就職典禮當天活動和計畫的消息人士，白宮首席招待員哈列斯（Timothy Harleth）將迎接拜登一家人，而非川普和梅蘭妮亞。哈列斯2017年被第一家庭從華府的川普國際飯店聘請到白宮工作，拜登上任後就不會繼續留任。

就職典禮當天下午，準總統拜登將在阿靈頓國家公墓獻花圈，前總統柯林頓、布希和歐巴馬將陪同參加儀式。據另一位知情人士指出，在這段時間，拜登家庭大部分的個人財物會被移入白宮和進行開箱。

知情人士說，搬家具、吸地、整理窗簾、洗窗戶和打掃灰塵等，這些都包括在新任總統及其家人搬進去時的流程內，清潔工作將在川普和梅蘭妮亞離開後立刻開始。

由於川普認為拜登靠舞弊勝選，因此選擇不參加這場就職典禮。幾名消息人士稱，川普甚至還在考慮是否要遵循傳統，寫一封信給拜登並留在橢圓形辦公室內。

梅蘭妮亞至今也仍未與拜登妻子吉兒聯絡，梅蘭妮亞打破傳統，成為1950年代以來，首位「不履行前後任第一夫人交接儀式」的現任夫人。

拜登 川普 白宮

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