川普解除英歐等多國旅行禁令 拜登不打算取消

川普18日發布行政命令，從26日起解除對歐盟、英國、愛爾蘭與巴西的旅行禁令。不過，總統當選人拜登幕僚隨即推文表示，不打算解除禁令。(路透)

美國總統川普18日發布行政命令，從26日起，解除對歐盟、英國 、愛爾蘭與巴西的旅行禁令。不過，總統當選人拜登幕僚隨即推文表示，不打算解除這項禁令。

在2019冠狀病毒疾病開始席捲全球後，自去年3月中旬起，美國對在過去14天內曾在歐洲申根區、英國與愛爾蘭停留的非美國公民 實施入境限制；對巴西則是從5月開始。

即將在20日卸下總統職務的川普18日簽署行政命令，解除這項禁令，時間從26日起。

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不過，即將出任白宮發言人的莎琪（Jen Psaki）立即推文表示，隨著疫情 惡化以及全球各地出現更具傳染性的變種病毒，現在不是取消國際旅行限制的時候。根據醫療團隊建議，行政部門無意在26日取消這項禁令，還打算加強與國際旅行相關的公共衛生措施，進一步減輕疫情傳播。

另一方面，美國疾病管制暨預防中心（CDC）日前宣布，從26日起，所有搭機入境美國的旅客，必須在登機時出示3天內的檢驗陰性證明或是已康復證明的電子或紙本副本。航空公司必須確認相關文件，若是旅客未提供篩檢報告，需拒絕登機。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的最新統計，美國武漢肺炎確診病例超過2400萬例，超過39萬8000人不幸喪生。