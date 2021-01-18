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最後1天 川普做起特赦生意 洗白強暴犯與白領罪犯

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最後1天 川普做起特赦生意 洗白強暴犯與白領罪犯

編譯李京倫、陳韻涵／綜命報導
美國總統川普準備在任內最後一個整天、也就是19日，特赦或減刑大約100人，其中絕大多數為白領罪犯和著名的強暴犯等，但預料不會包括川普本人。美聯社
美國總統川普準備在任內最後一個整天、也就是19日，特赦或減刑大約100人，其中絕大多數為白領罪犯和著名的強暴犯等，但預料不會包括川普本人。美聯社

有線電視新聞網(CNN)報導，消息人士透露，美國總統川普準備在任內最後一個整天、也就是19日，特赦或減刑大約100人，其中絕大多數為白領罪犯和著名的強暴犯等，但預料不會包括川普本人。

兩名消息人士表示，白宮17日已召開會議，決定特赦的最後名單。

官員表示，川普早在去年聖誕節之前，就已醞釀頒布特赦與減刑名單，但拖延數日後又碰上國會1月6日暴動而延至本月下旬。

此外，紐約時報也報導，隨著川普卸任日愈來愈近，他的一些盟友開始當起說客，向財力雄厚的重罪犯或重罪犯的朋友收錢，以說服川普特赦或減刑，當川普扭轉大選結果的手段顯然用盡時，遊說川普特赦的風氣變得極為盛行。

說客托曼曾擔任聯邦檢察官，目前負責就特赦和減刑向白宮提建議，他最近幾周至少收取數萬元，以說服川普特赦三人。

川普前私人律師陶德向已遭定罪的重罪犯宣稱，他跟川普交情好，能說動川普特赦，因此從一名富有的重罪犯手中收了幾萬美元

文件顯示，川普陣營一名前首席顧問收了5萬元，要說服川普特赦中央情報局(CIA)前官員基里亞庫(John Kiriakou)；如果川普同意特赦，這名前顧問將再獲得5萬美元獎金；基里亞庫2012年因為非法揭露機密而入獄。

基里亞庫另外從川普私人律師朱利安尼的朋友口中得知，朱利安尼可以說服川普特赦，索價200萬美元，基里亞庫拒絕了。

一些法律學者和特赦律師對川普陣營用特赦賺錢不以為然；1990到1997年擔任聯邦司法部特赦檢察官的瑪格麗特．羅福說：「這種私下關說的特權體系，讓幾百個依司法部規定排隊申請特赦的普通人，失去被政府考慮特赦的機會，並偏離了長久以來讓申請特赦程序看來公平的努力。」

前總統柯林頓在卸任前夕為170特赦和減刑，其中有些人付了十幾萬到幾十萬美元給他的家人和朋友。

不過，柯林頓特赦的主要還是通過司法部審核的犯人；川普則不同，在白宮另設專責特赦的體系，川普女婿、總統高級顧問庫許納對特赦名單影響力很大。

但紐時說，美國關於總統特赦權和遊說總統特赦的規範非常少，川普朋友為了說服總統特赦而收錢並不違法。

川普 美元 白宮

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