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掌握三大訴訟案 律師卡普蘭將讓川普卸任日子不好過

記者顏伶如／綜合報導
知名律師蘿伯塔‧卡普蘭(Roberta Kaplan，圖)將讓卸任後的川普「日子非常不好過」，因為她手上一口氣掌握了控告川普的三大官司。Getty Images
知名律師蘿伯塔‧卡普蘭(Roberta Kaplan，圖)將讓卸任後的川普「日子非常不好過」，因為她手上一口氣掌握了控告川普的三大官司。Getty Images

川普總統任期結束後，不少律師已經磨刀霍霍等著代表客戶興訟。華盛頓郵報報導，知名律師蘿伯塔‧卡普蘭(Roberta Kaplan)將讓卸任後的川普「日子非常不好過」，因為她手上一口氣掌握了控告川普的三大官司：紐約專欄作家珍‧卡若爾(E. Jean Carroll)控告川普誹謗、川普姪女瑪麗‧川普(Mary Trump)指控應得遺產遭川普侵占、ACN行銷公司指控前任「誰是接班人」(Celebrity Apprentice)實境節目製作人兼主持人川普及川普三名兒女商業詐騙

54歲的卡普蘭畢業於哈佛大學，擁有哥倫比亞大學法學院法律博士學位(JD)。2013年，卡普蘭在最高法院訴訟中，成功推翻1996年保護婚姻法(Defense of Marriage Act)，讓同性婚姻得以合法化。

卡普蘭接受華盛頓郵報專訪時幽默自嘲：「如果有人想找律師對川普提告，我成了第一人選。」

尚未踏入政壇之前，身為房地產大亨的川普就常捲入官司。不再擁有總統頭銜的川普，恐將面臨大量訴訟。瑪麗‧川普說，川普害怕的是，卸任後失去身為總統的保護傘，將要面對許多官司。

卡普蘭受訪時說，對於手邊處理的三大官司，都打算要求川普宣誓作證(depose)。川普律師並未回覆華盛頓郵報採訪要求。

談到以律師為志業的源起，卡普蘭說：「我外婆最痛恨的就是惡霸。如果要找惡霸算帳，就棒的職業就是當律師。」

除了擔任瑪麗‧川普及珍‧卡若爾各自訴訟的委任律師之外，卡普蘭也是ACN行銷公司員工對川普提告的訴訟律師。

ACN行銷公司負責「誰是接班人」節目行銷，但員工並未對ACN主管提告，而是指控川普及川普三名兒女小唐納‧川普(Donald Jr. Trump)、伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)及次子艾瑞克‧川普(Eric Trump)以不實的商業利益吹噓，涉嫌詐騙。

卡普蘭說，雖然川普喜歡以民粹主義者自居，但從川普大學(Trump University)案件與其他川普旗下事業的操作手段卻可明顯看出，川普口頭上聲稱為窮人爭取福祉，實際上對窮人佔便宜則從不手軟。

她指出，川普靠著知名度與自我行銷，說服單純樸實、非常貧窮的美國民眾參加投資，但川普真正的目的卻是剝削這些民眾，靠著這些民眾達到自肥目的。

川普 華盛頓郵報 詐騙

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