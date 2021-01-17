我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕

暴亂推手非草根川粉 AP：是川普競選團隊盟友

美聯社：國會暴亂推手非草根川粉 是川普競選團隊盟友

記者顏伶如／綜合報導
美聯社根據調查的資料指出，本月6日在華府大型川普支持者造勢大會，川普競選團隊若干人士扮演重要角色。(美聯社)
美聯社根據調查的資料指出，本月6日在華府大型川普支持者造勢大會，川普競選團隊若干人士扮演重要角色。(美聯社)

國會山莊6日遭到川普支持者攻占並有至少五人喪生，雖然外傳事件是由草根支持者所做，但美聯社調查採訪檢視各種文件紀錄卻發現，川普總統競選團隊盟友其實是這起動亂事件的重要幕後推手。

挺川派非營利組織「女性支持美國優先」(Women for America First)6日在白宮附近的華府橢圓形草坪(Ellipse)舉辦「拯救美國集會」(Save America Rally)。

不過，「女性支持美國優先」起初向國家公園管理局(National Park Service)申請集會許可時，附加文件中列舉數名這場集會的工作人員，這些人員數周前都向川普競選團隊拿過數千元的酬勞。其他被列為抗議活動「現場工作人員」的員工，則跟白宮有密切關係。

報導指出，國會暴動發生後，某些工作人員急忙撇清關係。

「拯救美國集會」共有數千人參加，川普在集會上發表演說，要群眾遊行到國會大廈，要求支持者「展現力量，要表現堅強」。

川普競選團隊對美聯社發表聲明說，並沒有籌辦、運作或資助這場集會，競選團隊人員也沒有參與集會的組織或運作，某些前任團隊員工或獨立包商參與這場集會，「但並不是川普競選團隊命令他們去參加的」。

美聯社報導，6日集會被列為運作經理之一的梅根‧鮑爾斯(Megan Powers)，1月上旬就還是川普競選團隊工作人員，她的領英(LinkedIn)網站自我介紹欄寫道，2021年1月的工作現況為擔任川普競選團隊運作事務部主任。

美聯社報導指出，至少三名在集會許可上列名工作人員的川普競選團隊員工，為了與這場集會畫清界線，將個人社群網站關閉或上鎖，並且刪除與集會有關的推特發文。

報導指出，聯邦選舉委員會紀錄顯示，在集會許可證上列名「貴賓級顧問」(VIP Advisor)的卡洛琳‧雷恩(Caroline Wren)，從2020年3月到11月中旬之間，每個月獲得川普支付薪水2萬元薪水，她的職稱為「川普勝利」(Trump Victory)政治行動委員會全國財務顧問。

前白宮代理幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)的姪女梅根‧穆瓦尼(Maggie Mulvaney)在集會許可上列為「貴賓級指揮」(VIP Lead)，她每兩周獲得川普競選團隊付薪水5000元，最後一次支薪是11月13日。

川普 美國優先 白宮

上一則

拜登接爛攤子 就職要射12支箭

延伸閱讀

在川普外交之後...國際動盪考驗美國建制派

在川普外交之後...國際動盪考驗美國建制派
川普下台前再打華為一拳 傳撤銷已核發的供貨許可

川普下台前再打華為一拳 傳撤銷已核發的供貨許可
彈劾川普要花多長時間？民主黨人傷腦筋

彈劾川普要花多長時間？民主黨人傷腦筋
支持者大鬧國會 川普品牌形象事業恐受重傷

支持者大鬧國會 川普品牌形象事業恐受重傷

熱門新聞

離政權交接僅剩數日，國務卿龐培歐在外交上的「積極任事」與「效忠川普」，最終招致反彈。(路透)

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

2021-01-12 21:15
民主黨總統當選人拜登20日就職後，執政第一天就計畫推動大規模的移民改革，包括提供美國國內多達1100萬無證客取得合法身分的管道。(美聯社)

5年獲居留 3年可入籍 拜登上任首日將推動移民改革

2021-01-16 18:10
川普支持者6日在華府國會大廈前聚集。美聯社

ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動

2021-01-15 19:20
美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）。美聯社

國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣

2021-01-12 15:08
總統當選人拜登16日在德拉瓦州威明頓聖若瑟布蘭迪羅馬天主教教堂外揮手致意。（美聯社）

拜登就職日將簽12項行政令 讓非法移民更快入籍

2021-01-16 22:30
搭機赴美旅客26日起，上機前須提供3天內新冠病毒檢測陰性證明。(路透)

飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效

2021-01-12 19:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
挪威接種輝瑞疫苗造成23死 中國新冠疫苗變搶手

挪威接種輝瑞疫苗造成23死 中國新冠疫苗變搶手
「荊軻刺秦」案發地！陝西挖出秦始皇政務大殿遺址

「荊軻刺秦」案發地！陝西挖出秦始皇政務大殿遺址
華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差

華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差
辦公室最厭惡的4大行為！「這一點」她大呼：百思不解

辦公室最厭惡的4大行為！「這一點」她大呼：百思不解
加州疫苗分配發放一片混亂 預約網站和電話都擠爆

加州疫苗分配發放一片混亂 預約網站和電話都擠爆