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傳拜登鎖定歐巴馬政府官員 掌管司法部反壟斷事務

中央社華盛頓17日綜合外電報導
即將上台的美國拜登新政府中，負責和大型科技企業有關的司法部反壟斷事務首席官員，目前2名最可能人選赫塞（Renata Hesse，左圖）和阿迪加（Juan Arteaga，右圖），都曾在前總統歐巴馬政府任職。(左圖取自推特，右圖取自Law.com)
即將上台的美國拜登新政府中，負責和大型科技企業有關的司法部反壟斷事務首席官員，目前2名最可能人選赫塞（Renata Hesse，左圖）和阿迪加（Juan Arteaga，右圖），都曾在前總統歐巴馬政府任職。(左圖取自推特，右圖取自Law.com)

路透社引述知情人士報導，即將上台的美國拜登新政府中，負責和大型科技企業有關的司法部反壟斷事務首席官員，目前有2名最可能人選，且雙雙曾在前總統歐巴馬政府任職。

其中赫塞（Renata Hesse）自2002年起數度任職美國司法部，最近一次是2016年中至2017年1月擔任代理助理部長。她也曾在民間任職，並曾替涉及亞馬遜（Amazon）和谷歌（Google）等科技業巨擘的事務擔任法律顧問。

值得注意的是，根據赫塞目前擔任合夥人的紐約律師事務所「蘇利文和克倫威」（Sullivan & Cromwell）官網刊登的個人介紹，在亞馬遜以130多億美元買下連鎖全食超市（Whole Foods）的收購案中，赫塞擔任亞馬遜的法律顧問。

消息人士指出，由於美國司法部正在追究谷歌的壟斷行為，且案件廣受關注，若以赫塞背景由她擔任反壟斷大將，恐有利益衝突疑慮。美國司法部去年10月20日控告市值1兆美元的谷歌涉嫌壟斷網路搜尋和廣告業務。

另一可能人選是阿迪加（Juan Arteaga），他曾在2013至2017年歐巴馬（Barack Obama）政府時代任職美國司法部，擔任民事執法（Civil Enforcement）副助理部長。

阿迪加也任職過民間，包括曾替華爾街投行摩根大通（JP Morgan Chase）和美國電信業巨擘AT&T等企業擔任法律顧問。

消息人士還說，其他考慮人選包括律師事務所「保羅魏斯」（Paul Weiss）反壟斷部門前共同主席坎特（Jonathan Kanter）。他目前自開事務所，也是知名批評大型科技公司和谷歌的人士。許多進步團體正在推動更積極的反壟斷執法，因此偏好由坎特擔任司法部反壟斷最高官員。

拜登（Joe Biden）交接團隊過去這段時間持續關注反壟斷執法議題。第3位消息人士透露，交接團隊目前優先考慮讓一個空降團隊開始處理這項議題，而阿迪加可能會是適合的主管。

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