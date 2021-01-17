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全球嚴陣以待！新冠變種病毒入侵逾50國

全球嚴陣以待！新冠變種病毒入侵逾50國

編譯羅方妤／即時報導
英國擔心巴西變種病毒入侵，在格林威治時間15日清晨四時起，禁止來自南美洲、巴拿馬、葡萄牙及非洲維德角共和國的旅客入境。圖為英國倫敦附近希斯洛機場國際航班入境區域旅客。（歐新社）
英國擔心巴西變種病毒入侵，在格林威治時間15日清晨四時起，禁止來自南美洲、巴拿馬、葡萄牙及非洲維德角共和國的旅客入境。圖為英國倫敦附近希斯洛機場國際航班入境區域旅客。（歐新社）

紐約時報報導，全球超過50國已檢測到傳染力更強的英國變種新冠病毒病例，包括16日發現變種病毒病例的阿根廷。至少兩個國家因變種病毒病例激增。

由於必要基因檢測數據依舊稀少，英國變種病毒實際傳播範圍以及是否已造成多國病例激增，仍無法確定。此外，至少有其他三種令人擔憂的變種病毒，一種在南非發現，另外兩種則在巴西。

英國在去年12月14日宣布發現變種病毒，科學家稱之為B117病毒株。它很可能是導致倫敦和周邊地區確診數暴增的原因。

這些變種病毒並沒有更致命或導致更嚴重症狀，但傳染力增加，更多病例為醫院帶來壓力，且無可避免導致更多死亡。變種病毒使大規模疫苗接種行動更急迫。

瑞士伯恩大學分子流行病學家艾瑪．霍德克羅夫特表示，除了英國和愛爾蘭，「對多數歐洲國家而言，英國變種病毒盛行率預計仍在5%以下，可能不會對病例總數造成太大改變」。

許多國家預期B117病毒株在未來仍有影響。美國聯邦衛生專家15日警告，B117病毒株將很可能在今年三月前成為國內感染主要來源。

歐洲已有近20國發現B117病毒株。許多歐洲國家已加強防疫，法國16日起實施全國傍晚六時宵禁，並可能加強封鎖措施。英國和德國已關閉學校，義大利也停飛來自巴西航班。

變種病毒 英國 檢測

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