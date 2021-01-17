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潘斯臨別忠告 籲拜登政府永遠對中國保持警覺

中央社／加州勒摩爾海軍航空站16日綜合外電報導
副總統潘斯。美聯社
副總統潘斯。美聯社

美國副總統潘斯（Mike Pence）下週即將離開白宮，今天他在公開場合呼籲下任總統拜登（Joe Biden）政府「永遠保持警覺」，面對美中關係尤應如此。

福斯新聞（Fox News）報導，潘斯今天在加州勒摩爾海軍航空站（Lemoore Naval Air Station）告訴水兵：「在美國新政府準備就職之際，我們身為美國人，應謹記自由的代價是永遠保持警覺。」

潘斯表示：「自由、開放的印度洋-太平洋地區對我國繁榮和安全、全世界的自由活力而言不可或缺。」

他還說，中國「下定決心」透過「軍事挑釁和債務外交」，來擴張在區域內的優勢。

潘斯在演說結束前表示：「我呼籲即將上任的新政府堅持到底，繼續我們所做的，挺身對抗中國侵略和貿易不當行為。…堅定支持自由開放的印太地區，把美國與熱愛自由的我國盟邦擺第一。」

潘斯作上述評論的幾天前，川普政府剛解密中國對印太國家威脅加劇，美方如何因應的戰略。

「空軍雜誌」（Air Force Magazine）本週稍早報導，美方的戰略聚焦強化印度、日本、韓國和澳洲的軍力，以助美國抗衡中國日益提升的優勢。

川普政府除了公布文件，國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）也說，中國「正加強施壓印太國家，使它們的自由和主權，屈從於中國共產黨設想的『命運共同體』之下。」

歐布萊恩表示，反制中國的目標，在於協助區內「共享相同價值、渴望印太自由開放」的盟國。

福斯新聞指出，未來拜登面對中國的方式可能不會跟川普相去甚遠，但軍事支出不太可能像川普時代持續增加。

至於新政府上任後，國防部是否會刪減軍事支出，目前尚不確定。

中國 美國 川普

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