日增近10萬例！南部州確診激增 占全美42%

南部多州的確診病例仍在攀升，主要是天氣溫暖吸引民眾出行；圖為亞利桑納州鳳凰城的一個得來速新冠病毒檢測站。(美聯社)

全美新冠肺炎15日的新增病例、住院和死亡人數病例都較前一日下降，但南部確診人數激增，占全美42%，七天平均新增病例逼近10萬例。

約翰霍普金斯大學(JHU)數據顯示，全美15日通報逾20萬9000例，較前一天的23萬5561例要少，也比一周前的29萬2516例還低。

新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)數據顯示，住院人數連續三天減少， 15日為12萬7235例，較前一天的12萬8947例更低；入住加護病房的人數15日則為2萬3593，較前一天的2萬3891還低。

JHU數據顯示，15日死亡人數為3258人，較前一日及上周低， 14日3929死亡，8日4017人。

華爾街日報(WSJ)分析約JHU數據顯示，七天滾動平均新增病例截至14日為23萬8820例，14天平均則為23萬4357例；當七天平均高於14天平均，表示疫情 前景不樂觀，這也是今年元旦以來的情況。

JHU統計，截至16日，全球至少9441萬人確診、202萬人死亡；美國 超過2372萬4000人確診、將近39萬6000人死亡。

新冠病毒追蹤計畫數據顯示，南部疫情占全美42%，為美國疫情最慘重的地區，截至16日的七天平均新增病例逼近10萬例，西部疫情則占全美26%，或每日6萬多例，東北部則占全美17%，或每日近4萬例，中西部則占15%，或每日約3萬例。

密西根大學醫學系教授帕瑞克(Vikas Parekh)說，南部疫情激增的主因為天氣和旅行；冬季氣溫冷讓人們群聚室內，且田納西州、喬治亞州和佛州從未頒布全州強制口罩令；此外，南部居民在疫情期間出行的頻率仍高，且有Unacast分析個人地點數據的統計佐證。

德州 A＆M公共衛生學院(Texas A&M School of Public Health)流行病學和生物統計學助理教授安潔拉‧克蘭鄧恩(Angela Clendenin)說，德州的疫情持續擴散，因為人們已出現避疫疲勞、大規模移民人口經常沒有完善的健保，且德州人的家庭聚會傳統意識濃厚。

她說：「若把政治加入疫情考量，則囊括了民眾對於新冠病毒和疫苗的錯誤資訊、假期確診飆升，我們已經在國內創造了完美風暴。」