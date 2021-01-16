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扭轉川普施政 拜登就職日將簽12項行政令

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扭轉川普施政 拜登就職日將簽12項行政令

中央社／華盛頓16日電
總統當選人拜登16日在德拉瓦州威明頓聖若瑟布蘭迪羅馬天主教教堂外揮手致意。（美聯社）
總統當選人拜登16日在德拉瓦州威明頓聖若瑟布蘭迪羅馬天主教教堂外揮手致意。（美聯社）

總統當選人拜登高層幕僚今天表示，拜登將在下周就職日當天簽署多項行政命令，因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情、美國疲弱經濟、氣候變遷和國內種族不公問題。

法新社報導，即將上任的白宮幕僚長克蘭（Ron Klain）在致白宮新高層人員的備忘錄中表示：「這一切危機都需要採取緊急行動。」他還說，拜登20日宣誓就職後將簽署「約12項」行政命令。

克蘭補充表示：「總統當選人拜登執政10天內將採取果決行動來因應這4大危機，避免造成其他急迫且無以挽回的傷害，並恢復美國在全世界的地位。」

拜登20日將採取的行動包括重新加入巴黎氣候協定、推翻美國針對部分穆斯林國家實施的入境禁令，延長聯邦學生貸款暫免償還期、暫停止贖和驅逐房客，並強制要求民眾在跨州旅行及進入聯邦地產時配戴口罩。

據路透報導，上述措施先前均已對外宣布。

其中多數是扭轉總統川普推行的政策，並不需要國會採取行動。但拜登也將提出一項外界期待已久的移民案，提供數百萬無證移民取得公民身分的管道，而這一提案將需要國會配合。

同樣需要國會同意的，還包括拜登日前提出1.9兆美元防疫振興支出案。由於拜登所屬的民主黨僅以些微優勢掌握國會，屆時恐將面臨不小挑戰。

克蘭說：「總統當選人拜登將採取行動，不僅是為了扭轉川普政府造成的嚴重損害，也是為了開始帶領國家往前邁進。」

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