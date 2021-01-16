要退休了？川普卸任後 可能轉換什麼舞台「復出」

美國總統川普。路透

美國 前幾任總統卸職後繼續活躍於不同領域。前總統卡特離開白宮後投入人道志業，數十年來與慈善組織「仁人家園」合作為窮人建屋；柯林頓退休後靠演講日進斗金，並積極參與名下基金會的全球活動；歐巴馬也設立基金會，最近剛出版回憶錄。

那麼，像現任總統川普 這麼眷戀鎂光燈的公眾人物，1月20日卸任後就會「退休」了嗎？財經網站MarketWatch報導，觀察家認為，川普想必不會從此銷聲匿跡，只要他願意，不乏吸引眾人目光的舞台可選。

薩福克大學政治研究中心主任暨民調 專家David Paleologus認為，在川粉暴民攻占國會大廈的流血暴力事件爆發後，川普品牌嚴重受創，但不至於被宣判死刑，因為民調數據顯示「現在把川普一筆勾銷，還言之過早」。

Paleologus說：「根據我們的最新全國民調，30%的註冊選民表示2024年會投川普一票，另有13%說『或許會』投他；71%的共和黨人說會，16%說也許。這顯然足以讓他贏得開放式初選。」他強調：「美國人愛極了政治人物逆轉勝的故事。」

其他人則認為，川普四年後就78歲了，再度競選總統機率不大。公關顧問公司Seven Letter合夥人暨媒體顧問Cosmo Macero則認為，在1月6日國會暴亂和二度遭彈劾後，川普品牌「嚴重受損」，政治生涯幾乎確定已結束；但他在公眾舞台上的生涯還沒完。

話雖如此，Macero說：「美國或許仍有數千萬人永遠不會收回對川普的支持和擁戴。他的政治基本盤大得足以讓他以民選公職人員身分重返華府政壇嗎？我很懷疑。但這些死忠支持者能否形成夠大的市場，讓川普把他們的熱情支持轉化為獲利呢？我認為，答案是肯定的。」

一條顯而易見的出路是媒體業。媒體主管、電視真人實境秀「比佛利嬌妻」（Real Housewives）製作人Scott Dunlop開玩笑說：「若你曾是『自由世界的總統』，卻又兩度遭彈劾，我不曉得你還能做什麼。但若你名叫唐納德‧川普，或許會說：『我辦得到。』」

Dunlop認為，經歷過去兩周的事件，川普可能發現跟主流媒體公司結盟會處處碰壁，川普需要時間重建個人品牌；但他推測川普「或許能募集足夠的資本，推出自己的電視頻道」，而總統大選贏得的7,500萬張選票，以及他被推特踢出前擁有的8,000萬個追隨者，是龐大的潛在收視群。

當然，川普集團（Trump Organization）的不動產事業仍將持續營運。川普集團也跨足從伏特加到牛排等林林總總的市場，川普能否重振打著他名號的消費者品牌，各界等著看。

此外，主流媒體恐怕也不能沒有他。包含「川普」的標題帶來點閱流量、吸引眼球以及廣告營收。可預見未來一年會有各種川普相關的「聽證會」、「調查」、「內幕消息」、「驚人爆料」等，有助於把主要媒體公司的獲利數字從腐朽化為神奇。

多年前，電視名人Ted Koppel就說：「若不是川普，CNN的收視率會掉得像沖馬桶一般。」紐約時報公司的股價自2016年總統大選以來已漲了四倍。

或許，只要價錢談得攏，主流媒體公司主管其實也不排斥與川普合作？

Dunlop說：「到頭來，關鍵在錢。他們會從數字角度評估一切。如果值得，就播。許多人或許不承認他們想看川普，但其實他們想。」

曾有人說，美國政治未必真的與紅藍對抗有關，唯一重要的顏色是綠色（美鈔顏色）。