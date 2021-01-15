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國會暴徒意圖綁架刺殺潘斯 雙方一度距離不到百呎

國會暴徒意圖綁架刺殺潘斯 雙方一度距離不到百呎

記者胡玉立／綜合報導
副總統潘斯6日在國會險些與暴徒撞個正著，幸虧維安人員及時將他撤離。(歐新社)
副總統潘斯6日在國會險些與暴徒撞個正著，幸虧維安人員及時將他撤離。(歐新社)

6日的國會暴亂，副總統潘斯因未能及早撤離參院，與衝入國會的暴民一度距離不到百呎；內布拉斯加州共和黨籍聯邦參議員賽瑟(Ben Sesse)更表示，「調查人員有充分證據顯示，一些襲擊國會大廈的暴徒計畫綁架並暗殺副總統」；最新揭露的內情，也凸顯政府高層領導人在亂局中曾面臨巨大危險。

雖然潘斯很可能是闖入國會暴徒傷害的對象之一，但調查負責人15日改口，稱調查才剛開始，尚無「直接證據」。

現場大亂 潘斯14分鐘後才撤離

據6日當天執法人員說法及錄影，國會警察報告暴民企圖破壞國會建築群後，潘斯大約14分鐘後才自參院撤離，暴徒有足夠時間衝入國會並迫近他所在位置。

暴徒湧入國會參院一樓並大聲叫罵潘斯是叛徒時，特勤局人員才剛將潘斯和妻女帶入參院一個房間，一分鐘後，一群人衝到二樓，追趕一名國會警察。

據三位熟悉狀況人士表示，潘斯那時才剛躲進隱蔽地點，距離暴徒不到100呎，若暴民早幾秒到達二樓，可能會看到潘斯進入辦公室。

暴民如此靠近潘斯、及他未能更早被帶離會場，凸顯高層領導人在亂局中面臨極大危險；特勤局對此拒絕評論，只說潘斯在事件中始終「保持安全」。

「伸張正義」 暴民還留字條給潘斯

聯邦調查局報告指稱，一名被控非法闖入參院的男子曾在YouTube影片中說，「當我們發現潘斯背叛了我們、讓他們偷走選舉，大家全都當場爆發，成了暴民。」一群暴徒在衝進國會大廈東側大門時高呼：「吊死潘斯！」

暴動中，自稱「匿名者Q巫師」(QAnon Shaman)的33歲亞利桑納州男子錢斯利(Jacob Anthony Chansley)臉塗彩繪、頭戴牛角帽、身穿皮草、揹六呎長矛，他坐在參院議事廳潘斯座椅上並留下一張紙條，上面寫著：「正義遲早會到來。」

檢方14日晚於鳳凰城起訴錢斯利；錢斯利告訴調查人員，他到國會是「應總統要求，所有『愛國者』於6日來華府。」他認為潘斯是販運兒童的叛徒，他很高興能來到潘斯的桌子，但他說留下字條並非意圖威脅。

檢方在備忘錄中寫道，錢斯利在國會大廈的言行等「有力證據」顯示，暴徒意圖俘虜和殺害政府民選官員。但華府特區代理聯邦檢察官薛溫(Michael Sherwin)15日改口，稱「目前沒有直接證據可以證明來者是俘虜暗殺部隊。」

賽瑟說，國人不該接受攻擊只是出自「幾個壞蘋果」之手，暴徒衝進國會大廈並企圖傷害民選官員，「絕非喝醉酒的躁動分子，他們是恐怖分子在襲擊憲法規定的權力移交。他們失敗了，但情況一度危險到幾近開啟一場血腥的憲法危機。」

80多人控罪 不乏訓練有素前軍警

目前至少有80多人面臨暴力控罪，其中40多人在聯邦法院提控。聯邦政府迄今提出的指控，主要針對非法進入等罪行。

但檢察官表示，至少有部分暴徒受到更嚴厲指控，其中有些是訓練有素的前軍人和警察。

副總統潘斯及時撤離，避開闖入國會山的暴徒後，稍晚後回到國會主持確認拜登當選總統的...
副總統潘斯及時撤離，避開闖入國會山的暴徒後，稍晚後回到國會主持確認拜登當選總統的儀式。(Getty Images)

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