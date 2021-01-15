龐培歐提3指控 稱新冠病毒可能來自武漢病毒研究所

國務卿龐培歐15日提出三點指控，指新冠病毒可能源自中國武漢病毒研究所 。(Getty Images)

美國總統當選人拜登下周就職，川普政府卸任前仍持續加碼抗中，國務卿龐培歐 15日提出3點指控新冠病毒可能源自中國武漢 病毒研究所，其研究的蝙蝠冠狀病毒與新冠病毒相似度超過九成，且2019年秋天就有研究所人員感染。

美國總統川普去年5月就宣稱，看過新冠肺炎病毒來自武漢研究所的證據，但他不被允許向外界透露；龐培歐是川普政府內少數支持這項論點的官員，兩人始終沒有提出證據。

龐培歐15日傍晚透過聲明表示，為了協助本周抵達中國的世界衛生組織調查團隊，美國提供2019年中國政府實驗室的內部訊息，並敦促世衛組織要求中國政府解決問題。

龐培歐說，美國政府有理由相信，2019年秋天就有武漢研究所的研究員發病，這早於新冠肺炎的首例確診，且這些研究人員的症狀與新冠肺炎和常見的季節性疾病相同。

其次，龐培歐表示，武漢研究所研究的蝙蝠冠狀病毒（RaTG13），與新型冠狀病毒株的相似度達96.2%；自疫情爆發開始，武漢研究所就不透明，包括不說明是否透過實驗強化傳染性或致死率。

龐培歐重申，即便武漢病毒研究所宣稱自己是民間研究機構，其實自2017年以來，該研究所一直代表軍方進行秘密研究，包括實驗室內的動物實驗。

「新冠疫情大流行是可以避免的。」龐培歐說，任何負責任的國家都應該在疫情爆發的前幾天，就邀請世衛組織調查員前往，但中國拒絕包括美國在內的幫助，並嘗試懲罰發出危險訊號的醫生、科學家和記者。

龐培歐說，必須無條件支持世衛組織徹底調查，唯有釐清武漢發生了什麼，否則中國放任下一個大流行影響中國人民和全世界，只是時間問題。