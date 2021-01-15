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卸任前持續加碼抗中力道 龐培歐宣布制裁6中港官員

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卸任前持續加碼抗中力道 龐培歐宣布制裁6中港官員

記者張文馨／華盛頓報導
國務卿龐培歐。美聯社
國務卿龐培歐。美聯社

香港當局以違反港版國安法為由大規模逮捕民運人士，美國國務卿龐培歐15日發布聲明，制裁6位中國和香港官員，包括中央港澳工作領導小組副組長尤權、駐港國安公署副署長孫文清（又名孫青野）、港區全國人大代表譚耀宗；香港警務處國家安全處處長蔡展鵬，與兩名助理處長江學禮、簡啟恩。

龐培歐表示，本月6日香港當局強力打擊追求香港立法會公平與開放選舉初選的泛民派政治人物與運動人士，逮捕超過50人；據報，13位前立法會議員、1名美籍律師、以及一位前法律教授也被拘留，隨後保釋。

「香港當局此舉是中華人民共和國從根本上破壞香港自由與民主程序的又一赤裸例證。」龐培歐說，作為回應，國務院根據第13936號行政命令，宣布制裁6名中港官員，因他們均參與實施港版國安法與逮捕行動。

龐培歐表示，美國呼籲中國與香港當局立即釋放並撤銷告訴，這些被捕者不過是行使香港基本法規定的權利和自由，而涉入港版國安法或其他法律。

龐培歐說，美國譴責中國侵蝕香港自由和民主程序的行動，且美國會持續運用所有可行辦法，確保有人為此負責。

本月6日的逮捕行動，是港版國安法去年7月實施以來的最大規模，共有53人遭控涉嫌「顛覆國家政權」或「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」等罪。

路透報導，這是龐培歐下周離任前，意圖限制拜登政府繼續對北京採取嚴厲路線；在此之前，川普政府以反對南海軍事化為由，宣布制裁參與相關行動的中國官員，龐培歐也宣布取消美台交往限制，大大激怒北京。

香港 龐培歐 美國

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