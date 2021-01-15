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ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動

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ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動

記者顏伶如／綜合報導
川普支持者6日在華府國會大廈前聚集。美聯社
川普支持者6日在華府國會大廈前聚集。美聯社

美國廣播公司(ABC)15日報導，川普總統三大心腹：前任白宮資深顧問巴農(Steve Bannon)、前國安顧問佛林(Michael Flynn)、老友兼選舉顧問史東(Roger Stone)，均在國會大廈遭到暴徒攻占之前，煽動群眾加入行動。

巴農、佛林及史東都是在2016年大選當中為川普立下汗馬功勞的選戰大將，長期以來都是川普最親近的核心幕僚，但這三名顧問後來也紛紛捲入各種弊案而離開行政團隊。

2020年7月，川普為遭控妨礙國會「通俄案」調查的史東減刑。2020年11月，川普又幫對「通俄案」調查人員說謊而向法院認罪的佛林赦免。

報導指出，「停止竊取」(Stop the Steal)挺川集會6日在華府登場之前，巴農、佛林與史東各自鼓吹群眾加入行動。緊接著在集會之後發生的國會大廈暴動，至少造成五人死亡，也讓川普二度遭到國會彈劾。

美國廣播公司指出，6日集會當天，巴農、佛林與史東都沒有上台，但史東在5日已於華府的一場集會上對川普支持者發表演說，對川粉說道川普的政敵「企圖搶劫2020年大選結果」。他說：「我們要說，絕對不行！」

報導指出，佛林則為響應6日在華府同時舉行挺川集會的基督教團體「耶利哥遊行」(Jericho March)宣傳。「耶利哥遊行」網站資料顯示，活動舉辦之前的幾周，佛林便對川普支持者說道，一定要當「無畏無懼的美國人」。

2020年12月12日的一場華府挺川集會上，佛林對台下川粉說，如今情勢已經發展到「存亡關頭」，「一定要有所犧牲」。他說：「我們處於抗戰當中，為了國家的心與精神而戰。我們必定勝利！」

6日的挺川集會是由「為川普遊行」(March for Trump)組織舉辦，巴農則是這個機構的知名金主，贊助經費讓組織成員在2020年12月於全美各地展開巴士巡迴之旅。

2020年大選結束後不久，巴農由於在「戰情室」(War Room)網路直播嗆聲聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)、白宮防疫小組成員佛奇(Anthony Fauci)都應該被砍頭，結果遭到推特關閉帳號。

巴農發言人對美國廣播公司發表聲明指出，巴農從未鼓吹暴力，巴農的論述用詞純屬譬喻。

接近佛林的消息人士則對美國廣播公司指出，佛林並不認為演說發言內容煽動暴力，國會動亂事件令佛林出乎意料。消息人士指出，川普邀請佛林及佛林家屬參加6日的挺川集會，但佛林對於後來爆發的事件感到不恥。

史東發表聲明指出：「我在1月6日事件當中完全沒有扮演任何角色，我根本沒有離開飯店，直到接近6點宵禁開始之前，才動身前往杜勒斯機場(Dulles Airport)。如果仔細查看我在1月5日的演說內容，就會知道我絕對沒有倡導暴力或任何非法行為。」

川普 美國 華府

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