再批中國隱匿 美衛生部長：最初借助台灣得知疫情

去年訪台的美國 衛生部長阿查爾今天藉著「傳統基金會」舉辦的線上討論會,再度痛批中國 隱瞞疫情 危害全球,造成各國防疫「瞎忙」,並說台灣是美國取得最初疫情消息的來源之一。

傳統基金會(The Heritage Foundation)舉辦「一年後:從初期因應2019冠狀病毒疾病(COVID-19,新冠肺炎)疫情做法汲取的教訓」(One Year Later: Lessons from the Early COVID-19 Response)線上討論會,由基金會主席詹姆斯(Kay C. James)主持。

福斯新聞(Fox News)報導,阿查爾(Alex Azar)表示:「我們前年12月30日得知中國武漢爆發起源不明的肺炎疫情,但並非依據國際公衛規範的規定自中國官方管道獲知,而是藉著我們追蹤媒體的報導,以及經由台灣駐美國代表處的告知。」

他說:「美國政府獲告知中國出現新型病毒的最早管道之一,是台灣方面的人士。」

對於中國隱匿疫情,阿查爾指出,新冠肺炎的病毒基因定序直到去年元月9日才公布,當時媒體報導疫情的消息已經10天,而且可能已是疫情爆發後約兩個月。

他說:「若能在元月展開對疫情的調查,會有助於美國及全球推展依據科學與數據的因應方式,結果我們都在瞎忙,直到元月20日才正式確認病毒會人傳人。」

阿查爾表示,美國苦無機會了解可能是源自於中國的新冠肺炎疫情。他也解釋,疫情爆發之初美國行政部門所以曾讚許中國,是為了取得中國方面的若干合作;而美國官員據稱曾私下向中方施壓。

他並斥責世界衛生組織(WHO)持續讚揚中國。他說:「很不幸,WHO從未效法我們的改弦易轍,並且時至今日仍繼續拍中國馬屁」。

阿查爾並認為,若新冠肺炎源自民主國家,有可能避免疫情蔓延至全球,不同於中國由極權政府統治造成的狀況。