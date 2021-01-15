37位市長籲拜登直接配送疫苗至地方 加快接種作業

美國 37位市長聯合呼籲即將上任的拜登政府，應繞過州政府，直接將疫苗 配送到各市，因為地方官員最能加快疫苗接種作業。

包含紐約、洛杉磯和西雅圖等城市的市長在信中表示：「雖然與州政府、地方公共衛生單位、醫事服務機構、藥房和診所合作有其必要，但同時也必須保有彈性，並弭平各地區的獨特差距。」

美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據顯示，截至今天，美國政府已向各州分發超過3000萬劑疫苗，但目前僅有1110萬人接種。

即將卸任的川普政府承諾去年年底前讓2000萬人接種兩劑型疫苗的第1劑，然而接種進展遠不如預期。

疫苗施打進度受到阻礙，部分是因為多數州都祭出嚴格的規定，要求由醫療工作者率先接種第1批疫苗。「非必要工作者」則被告知，可能得等上幾個月才輪得到。

這些提出呼籲的市長代表約4000萬人口。他們在信中表示，很少城市能直接從聯邦政府取得經過批准的疫苗。

目前只有兩款疫苗獲得美國食品暨藥物管理局 （U.S. Food and Drug Administration）發出緊急使用授權：其一由美國輝瑞藥廠（Pfizer Inc）與德國業者BioNTech合作開發，其二則由美國莫德納公司（Moderna）研製。兩款疫苗都屬於兩劑型，須間隔數週再施打1次。

美國嬌生集團（Johnson & Johnson）的疫苗預計在3月上市，現在正等候食品暨藥物管理局批准，這款疫苗只需施打1次。

隨著最近感染人數急遽攀升，美國各州、聯邦與地方層級的領導高層都力求加速為數以百萬計民眾接種。根據路透社統計，過去5週以來，美國每6天就新增約100萬人染疫，死亡人數來到38萬5324人。