我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

37位市長籲拜登直接配送疫苗至地方 加快接種作業

反制英BNO移民 北京擬取消香港申請者中國國籍

傳拜登挑選前FDA局長凱斯勒 領導疫苗研發計畫

中央社／華盛頓15日綜合外電報導

紐約時報今天引述美國總統當選人拜登交接團隊官員報導，拜登已挑選美國食品暨藥物管理局（FDA）前局長凱斯勒（David Kessler）協助領導政府疫苗研發計畫「神速行動」。

在紐約時報（The New York Times）報導這項任命之前，依拜登交接團隊要求，「神速行動」（Operation Warp Speed）首席顧問施勞威（Moncef Slaoui）已經辭職。

不過美國財經媒體CNBC報導，施勞威將繼續擔任此職一個月以協助交接。在1月20日拜登就職後，施勞威在領導疫苗研發方面的作用可望減少。

凱斯勒1990年由前總統老布希指派出任食品暨藥物管理局局長，任職到1997年。紐時報導，如今凱斯勒將與陸軍上將柏納（Gustave Perna）共同承擔疫苗研發計畫最高職責。

對於路透社詢問此一報導，拜登交接團隊未立即回應。凱斯勒據傳接掌「神速行動」的時機，正當這項計畫處於關鍵時刻之際。

川普政府原本力求在2020年底前，為2000萬美國人接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，但遠遠未達成這項目標。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據，截至昨天為止，分發至各州的逾3000萬劑疫苗中，只有1110萬劑已經施打。

拜登 美國 疫苗

上一則

克魯曼呼籲拜登經濟艦長：別怕這4枚魚雷 全速前進！

下一則

37位市長籲拜登直接配送疫苗至地方 加快接種作業

延伸閱讀

克魯曼呼籲拜登經濟艦長：別怕這4枚魚雷 全速前進！

克魯曼呼籲拜登經濟艦長：別怕這4枚魚雷 全速前進！

拜登砸1.9兆「救援美國」 每人加發1400元

拜登砸1.9兆「救援美國」 每人加發1400元
喊話拜登？習罕見回信星巴克名譽主席 鼓勵推動這件事

喊話拜登？習罕見回信星巴克名譽主席 鼓勵推動這件事
拜登就職日近 警：紐約無可信威脅

拜登就職日近 警：紐約無可信威脅

熱門新聞

川普總統煽動支持者大鬧國會，釀成5死悲劇，朝野齊聲譴責。(路透)

讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！

2021-01-08 20:30
離政權交接僅剩數日，國務卿龐培歐在外交上的「積極任事」與「效忠川普」，最終招致反彈。(路透)

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

2021-01-12 21:15
加州聖地牙哥媒體KUSI證實，被開槍擊中的女川粉是當地居民芭比特。芭比特曾在空軍服役14年，四度部署到海外。丈夫稱她是狂熱川粉，大家也都知道她是一位熱情愛國者。（畫面翻攝：YouTube/KUSI News）

畫面曝光！女川粉爬窗衝國會 遭警擊斃

2021-01-07 04:28
川普總統7日晚間發表談話。(擷自YouTube白宮頻道)

川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」

2021-01-07 20:08
美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）。美聯社

國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣

2021-01-12 15:08
眾院13日就彈劾川普總統案表決，以232票比197票通過，其中共和黨議員有10人投贊成票。(截自C-SPAN影片)

232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票

2021-01-13 19:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
MIT華人教授被控未披露中國合作及虛假報稅 100萬取保候審

MIT華人教授被控未披露中國合作及虛假報稅 100萬取保候審
拜登推1.9兆元經濟紓困方案 這些錢用在哪裡？

拜登推1.9兆元經濟紓困方案 這些錢用在哪裡？
國會彈劾、社群封鎖 川普太難堪 幕僚說可悲

國會彈劾、社群封鎖 川普太難堪 幕僚說可悲
洛杉磯縣疫情最新：每3人就有1人感染病毒

洛杉磯縣疫情最新：每3人就有1人感染病毒
快看世界／科興疫苗有效性是如何從78%跌至50%的

快看世界／科興疫苗有效性是如何從78%跌至50%的