傳拜登挑選前FDA局長凱斯勒 領導疫苗研發計畫

紐約時報今天引述美國 總統當選人拜登 交接團隊官員報導，拜登已挑選美國食品暨藥物管理局（FDA）前局長凱斯勒（David Kessler）協助領導政府疫苗 研發計畫「神速行動」。

在紐約時報（The New York Times）報導這項任命之前，依拜登交接團隊要求，「神速行動」（Operation Warp Speed）首席顧問施勞威（Moncef Slaoui）已經辭職。

不過美國財經媒體CNBC報導，施勞威將繼續擔任此職一個月以協助交接。在1月20日拜登就職後，施勞威在領導疫苗研發方面的作用可望減少。

凱斯勒1990年由前總統老布希指派出任食品暨藥物管理局局長，任職到1997年。紐時報導，如今凱斯勒將與陸軍上將柏納（Gustave Perna）共同承擔疫苗研發計畫最高職責。

對於路透社詢問此一報導，拜登交接團隊未立即回應。凱斯勒據傳接掌「神速行動」的時機，正當這項計畫處於關鍵時刻之際。

川普政府原本力求在2020年底前，為2000萬美國人接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，但遠遠未達成這項目標。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據，截至昨天為止，分發至各州的逾3000萬劑疫苗中，只有1110萬劑已經施打。