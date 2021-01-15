克魯曼呼籲拜登經濟艦長：別怕這4枚魚雷 全速前進！

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

美國 總統當選人拜登 即將宣誓就職，和前一位民主黨籍總統歐巴馬一樣，拜登在上任之初也將面對深陷泥淖的經濟，因此，推行強而有效的對策重振經濟至關重要。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 （Paul Krugman）在紐約時報專欄撰文說，民主黨雖掌控白宮和國會兩院，但參、眾院席次領先差距甚微，意味進步主義派最具宏圖的目標必須先擱置。但同時，拜登14日公布的紓困方案顯示，他也不會像當年歐巴馬對抗經濟危機時那樣過度謹慎。

那麼，究竟該怎麼做？克魯曼提出下列四點建言，是從美國經濟多年跌跌撞撞汲取的經驗，希望能鼓勵拜登執政團隊放膽收拾眼前的經濟爛攤。

一，別懷疑政府紓困的力量

民主黨上回執政時，施政顯得畏畏縮縮施展不開，深受「政府干預弊大於利」的保守派教條影響。但2009年迄今的發展顯示，政府支出可產生巨大益處。

例如，俗稱「歐記健保」的「平價醫療法」（ACA）儘管有瑕疵，已導致美國欠缺健康保險保障的人數大減；2020年3月的「新冠病毒援助、救濟與經濟安全法 」（CARES Act），則對企業提供援助、加發失業救濟金、發紓困支票等等，大幅減輕疫情造成的傷害。

拜登尋求推動新一輪重大紓困方案，包括降低兒童貧困，不久後也可能採取行動強化ACA。克魯曼呼籲拜登在這兩方面卯足全力放手去做。近年經驗顯示，精明的政府支出可大大改善民眾生活。

二，別陷入債務迷思

歐巴馬政府幾乎一上任，有關政府舉債後果有多危險的警告聲就纏繞耳際，導致施政綁手綁腳。拜登切勿重蹈覆轍。

克魯曼說，赤字謾罵者危言聳聽的預言從未成真，而如今經濟學家普遍同意一點：債務已不像傳統觀念宣稱的那麼問題多多。目前美國聯邦負債水準高，但利率很低，意味償債負擔就歷史標準來看其實非常低。

若共和黨人士又搖身變成「抗赤字鷹派」百般阻撓，別聽信其言： 他們當年對歐巴馬政府舉債驚聲尖叫，川普主政時卻強行通過財源無著的巨額減稅案。

三，別擔心通貨膨脹

在歐巴馬時代，所謂物價即將飛漲的警告不絕於耳，但事實上通膨率不曾起飛。然而，那些人現在又開始在鼓譟了。

川普時代留下一大教訓：美國經濟可以「熱」起來，伴隨低失業率與龐大預算赤字，卻不會造成通膨失控。克魯曼呼籲，拜登應盡一切所能，讓美國經濟再度熱起來。但不該抱著反對黨會出手助一臂之力的幻想。

四，別指望共和黨人會幫忙治國

克魯曼認為，歐巴馬經濟政策的「原罪」，是2009年刺激方案火力不足。「2009美國復甦與再投資法案」（ARRA）有助於穩定經濟，但就拯救經濟脫離深淵而言，規模實在太小。這不是後見之明，當時克魯曼等人就大聲疾呼。

2009年刺激方案為什麼不夠力？克魯曼說，原因之一是歐巴馬設法爭取兩黨支持，而不是利用協調程序憑民主黨的票闖關（共和黨2017年就這麼做而讓減稅案過關）。但歐巴馬始終未能爭取到共和黨人支持，結果是經濟復甦緩如牛步，協助共和黨在2010年拿下眾議院，也搭起了他們後續幾年癱瘓施政的舞台。

克魯曼說，拜登不能再犯同樣錯誤。可有一段時間爭取某些共和黨議員響應，但不可為了追求跨黨派支持，而導致七折八扣的政策。對一個在總統大選結束兩個月還拒絕承認敗選結果的政黨，期盼他們大力相助恐怕是緣木求魚。

總之，訊息是：「去他的魚雷，全速前進！」拜登政府首要之務是排除障礙推行美國此刻亟需的政策，不應讓名存實亡的意識型態、虛假的經濟顧慮，或希冀兩黨友好合作的奢望從中作梗。