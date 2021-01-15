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參與國會暴力事件 退休消防隊員遭羈押候審

中央社／華盛頓14日綜合外電報導

上週抗議民眾闖進美國國會大廈時，賓州退休消防隊員桑福德（Robert Sanford）將滅火器扔向警察，檢察官因此將他起訴，聯邦法官今天下令將他羈押候審。

賓州東區地方法院法官柏金（Henry Perkin）表示，現年55歲、住在徹斯特（Chester）的桑福德所涉行為「對社區以及民主政治和我們的國會議員構成了危險」。

根據法庭文件，影片顯示，桑福德拿著滅火器扔向警察。調查人員在庭上宣誓的陳述中說，那個物品（滅火器）彈跳了好多次，砸中3名警察，其中1名警察未戴頭盔。

檢察官今天在庭上表示，調查人員持搜索票到桑福德家中搜查時，發現了與極右派團體「驕傲男孩」（Proud Boys）有關的用具。桑福德的律師則告訴法官，他的委託人並非任何極端團體的成員，也沒有犯罪紀錄。

美國總統川普的支持者1月6日闖進國會大廈，企圖阻止國會認證拜登是這次大選的贏家，司法部至今已為此提出80多起刑事訴訟案。

這起暴力事件造成5人喪命，包括1名國會警察。眾議院因此在13日以煽動判亂的罪名，對川普發動彈劾。

路透報導指出，在攻擊國會事件爆發前不久，川普對一群支持者加以挑激，重申贏得大選的人是他，鼓動群眾走向國會大廈。

美國聯邦調查局局長瑞伊（Christopher Wray）今天表示，聯調局已逮捕100多人，並指認出200名以上的嫌犯。

目前已遭逮捕的人，有許多在社群媒體上吹噓自己參加了這次攻擊行動，聯調局一直在查看10萬部以上的影片和照片。

警察 美國 川普

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