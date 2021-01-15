我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登國安會新設中國資深主任 台灣不歸她管

拜登就職日 參院彈劾川普時？但民主黨想延後

拜登國安會新設中國資深主任 台灣不歸她管

華盛頓記者張文馨／即時報導
羅森柏格出任國家安全會議新設的中國事務資深主任。（取材自推特）
羅森柏格出任國家安全會議新設的中國事務資深主任。（取材自推特）

美國總統當選人拜登的政權交接網站14日更新訊息，將提名候任國務卿布林肯（Antony Blinken）的前幕僚長蘿拉．羅森柏格（Laura Rosenberger）出任國家安全會議新設的中國事務資深主任（Senior Director for China）；另據了解，拜登政府明確將台灣事務，排除在中國事務資深主任業管之外，也是歷來首見。

過去中國事務主管在國安會位階為主任，拜登政府此次提升至資深主任，除重視之外，也顯示未來將更審慎處理對中國關係。

另據了解，拜登政府國安會也將台灣事務從中國事務分出，非屬中國事務資深主任業管，而是交給「東亞曁大洋洲事務資深主任」，將台灣與中國事務明確區分，顯然師法川普政府目前的作法，也別具深意。

記者以電郵詢問拜登交接團隊，有關國安會對兩岸事務業管的區分，尚未取得回應。

➤➤➤前亞太助卿坎伯 將獲拜登任命主管「亞洲事務」

此外，已發表將出任新設印太事務協調總監（Coordinator for the Indo-Pacific）的坎伯（Kurt Campbell），將領導分別負責中國事務、南亞事務與東亞暨大洋洲事務等三位資深主任。

根據目前拜登政府公布的訊息，除主管中國事務的羅森柏格外，將由曾派駐印度和馬來西亞的資深外交官凱根（Edgard Kagan）出任東亞暨大洋洲事務資深主任；歐布萊特石橋集團副總裁古哈（Sumona Guha）出任南亞事務資深主任。

羅森柏格現為非營利研究組織「維護民主聯盟」（Alliance for Securing Democracy）主任，也是華府智庫德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund of the United States）的資深研究員。

根據德國馬歇爾基金會介紹，羅森柏格曾追隨布林肯，做過布林肯副國務卿時期的幕僚長，並在布林肯出任副國安顧問時，也進入國安會擔任資深顧問，提供全面的國安政策建議。

羅森柏格嫻熟東北亞與中國事務，曾任國安會中國與北韓事務主任，協調美國的對中及對朝鮮半島政策；在國務院任職期間處理對中議題，和北韓核武計畫。

中國 拜登 台灣

上一則

枕戈待旦華府危機：累癱在國會的「救駕國民兵」

延伸閱讀

拜登就職日 參院彈劾川普時？但民主黨想延後

拜登就職日 參院彈劾川普時？但民主黨想延後
拜登1.9兆元紓困方案 更多細節一次掌握

拜登1.9兆元紓困方案 更多細節一次掌握
習近平罕見寫信給國外大亨 藉星巴克傳話拜登?

習近平罕見寫信給國外大亨 藉星巴克傳話拜登?
加薪紅包來了！ 拜登促基本時薪漲至15美元

加薪紅包來了！ 拜登促基本時薪漲至15美元

熱門新聞

川普總統煽動支持者大鬧國會，釀成5死悲劇，朝野齊聲譴責。(路透)

讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！

2021-01-08 20:30
離政權交接僅剩數日，國務卿龐培歐在外交上的「積極任事」與「效忠川普」，最終招致反彈。(路透)

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

2021-01-12 21:15
加州聖地牙哥媒體KUSI證實，被開槍擊中的女川粉是當地居民芭比特。芭比特曾在空軍服役14年，四度部署到海外。丈夫稱她是狂熱川粉，大家也都知道她是一位熱情愛國者。（畫面翻攝：YouTube/KUSI News）

畫面曝光！女川粉爬窗衝國會 遭警擊斃

2021-01-07 04:28
川普總統7日晚間發表談話。(擷自YouTube白宮頻道)

川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」

2021-01-07 20:08
美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）。美聯社

國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣

2021-01-12 15:08
眾院13日就彈劾川普總統案表決，以232票比197票通過，其中共和黨議員有10人投贊成票。(截自C-SPAN影片)

232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票

2021-01-13 19:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
MIT華人教授被控未披露中國合作及虛假報稅 100萬取保候審

MIT華人教授被控未披露中國合作及虛假報稅 100萬取保候審
選舉官司失利又被彈劾 傳川普拒再付朱利安尼薪水

選舉官司失利又被彈劾 傳川普拒再付朱利安尼薪水
拜登推1.9兆元經濟紓困方案 這些錢用在哪裡？

拜登推1.9兆元經濟紓困方案 這些錢用在哪裡？
紐時：葉倫錯鮑爾跟著錯 唯川普對此事判斷正確

紐時：葉倫錯鮑爾跟著錯 唯川普對此事判斷正確
洛杉磯縣疫情最新：每3人就有1人感染病毒

洛杉磯縣疫情最新：每3人就有1人感染病毒