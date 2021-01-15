拜登國安會新設中國資深主任 台灣不歸她管

羅森柏格出任國家安全會議新設的中國事務資深主任。（取材自推特）

美國總統當選人拜登 的政權交接網站14日更新訊息，將提名候任國務卿布林肯（Antony Blinken）的前幕僚長蘿拉．羅森柏格（Laura Rosenberger）出任國家安全會議新設的中國 事務資深主任（Senior Director for China）；另據了解，拜登政府明確將台灣 事務，排除在中國事務資深主任業管之外，也是歷來首見。

過去中國事務主管在國安會位階為主任，拜登政府此次提升至資深主任，除重視之外，也顯示未來將更審慎處理對中國關係。

另據了解，拜登政府國安會也將台灣事務從中國事務分出，非屬中國事務資深主任業管，而是交給「東亞曁大洋洲事務資深主任」，將台灣與中國事務明確區分，顯然師法川普政府目前的作法，也別具深意。

記者以電郵詢問拜登交接團隊，有關國安會對兩岸事務業管的區分，尚未取得回應。

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此外，已發表將出任新設印太事務協調總監（Coordinator for the Indo-Pacific）的坎伯（Kurt Campbell），將領導分別負責中國事務、南亞事務與東亞暨大洋洲事務等三位資深主任。

根據目前拜登政府公布的訊息，除主管中國事務的羅森柏格外，將由曾派駐印度和馬來西亞的資深外交官凱根（Edgard Kagan）出任東亞暨大洋洲事務資深主任；歐布萊特石橋集團副總裁古哈（Sumona Guha）出任南亞事務資深主任。

羅森柏格現為非營利研究組織「維護民主聯盟」（Alliance for Securing Democracy）主任，也是華府智庫德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund of the United States）的資深研究員。

根據德國馬歇爾基金會介紹，羅森柏格曾追隨布林肯，做過布林肯副國務卿時期的幕僚長，並在布林肯出任副國安顧問時，也進入國安會擔任資深顧問，提供全面的國安政策建議。

羅森柏格嫻熟東北亞與中國事務，曾任國安會中國與北韓事務主任，協調美國的對中及對朝鮮半島政策；在國務院任職期間處理對中議題，和北韓核武計畫。