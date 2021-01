拜登國安會新設中國資深主任 台灣不歸她管

羅森柏格出任國家安全會議新設的中國事務資深主任。(取材自推特)

美國總統當選人拜登 的政權交接網站14日更新訊息,將提名候任國務卿布林肯(Antony Blinken)的前幕僚長蘿拉.羅森柏格(Laura Rosenberger)出任國家安全會議新設的中國 事務資深主任(Senior Director for China);另據了解,拜登政府明確將台灣 事務,排除在中國事務資深主任業管之外,也是歷來首見。

過去中國事務主管在國安會位階為主任,拜登政府此次提升至資深主任,除重視之外,也顯示未來將更審慎處理對中國關係。

另據了解,拜登政府國安會也將台灣事務從中國事務分出,非屬中國事務資深主任業管,而是交給「東亞曁大洋洲事務資深主任」,將台灣與中國事務明確區分,顯然師法川普政府目前的作法,也別具深意。

記者以電郵詢問拜登交接團隊,有關國安會對兩岸事務業管的區分,尚未取得回應。

➤➤➤前亞太助卿坎伯 將獲拜登任命主管「亞洲事務」

此外,已發表將出任新設印太事務協調總監(Coordinator for the Indo-Pacific)的坎伯(Kurt Campbell),將領導分別負責中國事務、南亞事務與東亞暨大洋洲事務等三位資深主任。

根據目前拜登政府公布的訊息,除主管中國事務的羅森柏格外,將由曾派駐印度和馬來西亞的資深外交官凱根(Edgard Kagan)出任東亞暨大洋洲事務資深主任;歐布萊特石橋集團副總裁古哈(Sumona Guha)出任南亞事務資深主任。

羅森柏格現為非營利研究組織「維護民主聯盟」(Alliance for Securing Democracy)主任,也是華府智庫德國馬歇爾基金會(German Marshall Fund of the United States)的資深研究員。

根據德國馬歇爾基金會介紹,羅森柏格曾追隨布林肯,做過布林肯副國務卿時期的幕僚長,並在布林肯出任副國安顧問時,也進入國安會擔任資深顧問,提供全面的國安政策建議。

羅森柏格嫻熟東北亞與中國事務,曾任國安會中國與北韓事務主任,協調美國的對中及對朝鮮半島政策;在國務院任職期間處理對中議題,和北韓核武計畫。