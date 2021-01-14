拜登就職日 參院彈劾川普時？但民主黨想延後

川普成為美國歷史上首位被彈劾兩次的總統。圖為示威者在白宮附近打出「彈劾」(IMPEACH)字樣的標語。(路透)

川普 總統第二次彈劾 案已由眾院立案，可以在拜登20日宣誓就任總統後迅即展開，交由參院 審議，但目前有些民主黨國會議員想把彈劾延後，讓拜登先組成政府再說；由於卸任總統遭彈劾，法律並無明文規定由誰主持，共和黨聯邦參議員柯頓主張，參院並無憲法權力審議前總統，此說為該黨投票反對審理本案鋪路。

美聯社14日報導，眾院委派的彈劾案經理主張，立案罪名在川普發表煽動言詞，引發暴民攻擊國會，而且此事有前因後果，屬川普漸進升高攻勢，想推翻去年11月大選的陰謀，最高潮發生在國會6日計算選舉人團票，確認川普輸給拜登的同一天，川普呼籲他的支持者「拚死戰鬥」。

參院尚未設定日期，審理川普二度遭彈劾一案。各界警告不斷，指拜登就職前會發生更多暴力事件，大批國民兵部隊已進駐華府，保護國會；新冠肺炎疫情肆虐，又有人威脅暴力作亂，這次總統就職絕不簡單，跟以往和平轉移權力的盛典大異其趣。

欲讓川普去職與被定罪，需要參院三分之二的議員投票通過，即使民主黨即將以副總統的一票之多，掌控兩黨各擁50席的參院，要想爭取足夠的共和黨同僚支持，難度極高。

此外，憲法也規定，現任總統遭彈劾，由最高法院首席大法官主持審案，但遭彈劾的總統已經卸任，由誰主審，則任人詮釋；川普二度彈劾案若在20日以後才開庭，首席大法官羅伯茲(John Roberts)會不會前往前參院主持，目前並不清楚。

鑽研彈劾法的學者、教授、專家對這次彈劾案由誰主審，看法不一。普林斯頓大學政治學教授惠廷頓(Keith Whittington)表示，本案未有前例，爭執未休，參院現有法規並沒提及，另外也無前例可循。

共和黨參議員柯頓(Tom Cotton)主張，憲法並沒賦予權力給參院，審理遭彈劾的前總統；制定憲法的建國諸賢設計彈劾機制，是為了把仍在其位的公職人員解職，可不是針對常民百姓。

「國會山莊報」(The Hill)認為，柯頓的立論可提供防護罩給其他共和黨參議員，即便他們認為川普犯了值得彈劾的罪行，一樣可以投票反對眾院所提的彈劾條款。

共和黨參院領袖麥康諾13日便表示，川普二度遭到彈劾，非到19日各參議員由目前休會返回，不然無法審理，最快也要到20日下午1時，與拜登宣誓就任同一天；柯頓說，眾院提出彈劾，但依現有規定、前例，無法對下周就離職的總統展開公正的審判。