拜登1.9兆元紓困方案 更多細節一次掌握

美國總統當選人拜登提出1.9兆元經濟刺激方案，規劃一系列新支出，包括直接發放現金給家庭。(美聯社)

美國 總統當選人拜登 提出1.9兆元經濟刺激方案，規劃一系列新支出，包括直接發放現金給家庭、擴大失業救濟金、為州政府和地方政府提供更多資金，以及擴大疫苗 接種和篩檢計畫。彭博以下整理這項方案的各項內容。

紓困支票─每人再加發1400元

這項紓困方案履行民主黨的核心承諾：直接發放2000元給多數美國民眾。國會去年12月已同意發放每位民眾600元，最新提案等同加發1400元。

疫苗接種和篩檢─200億元

紓困計畫將支出200億元，用於支應全國疫苗配送計畫，供所有美國居民免費施打，美國移民也適用。

這項計畫也呼籲成立社區疫苗中心，和在交通不便的地區設置行動站。拜登也呼籲支出500億美元擴大篩檢力道，包括購買快篩試劑、擴大實驗室產能及幫助地方政府實施篩檢制度。

金援州政府和地方政府─3500億元

這項刺激方案將提供3500億元的財務援助給州、地方及領地政府，還會撥出200億元用於大眾運輸系統。

失業保險給付─每周400元

這項方案將延長發放和加碼預計3月中到期的失業給付，也將聯邦失業給付從每周300元提高至400元，且延長發放這項福利至9月底。這項計畫還會延長發放失業給付給自由職業者、零工經濟工作者，以及用盡定期領取的失業給付的人。

抵減稅額

拜登將調升中低所得家庭的納稅扣除額，有助讓他們今年申請退稅。拜登提議，針對育有17歲以下子女的家庭，把兒童扣除額從2000元調高至3000元。針對育有6歲以下小孩的家庭，他們的扣除額甚至可調高至3600元。

學校─1700億元

這項計畫將提供1700億元幫助學校恢復運作。拜登表示，這有助許多家長—尤其是職業婦女—從在家照護小孩重返職場。