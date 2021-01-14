救形象？川普盟友倡「川拜會」白宮發表告別演說

白宮即將易主，但川普總統迄今未按慣例邀請總統當選人拜登到白宮舉行在任總統與新當選總統的例行會面。(路透)

有感於上周國會大廈的暴亂對他個人的政治事業及商業均造成負面影響，川普 總統在任期的最後幾天，正將關注焦點轉移至「重建品牌形象」上；知情人士指出，川普盟友建議他邀請總統當選人拜登 到白宮 舉行在任總統與新當選總統的例行會面，川普也可能會發表卸任告別演說。

至於第一夫人梅蘭妮亞，白宮內部員工則說，她在白宮最後幾天「什麼有意義的事都沒做」，也未依慣例連絡拜登夫人吉兒(Jill Biden)；連川普不參加總統就職典禮，梅蘭妮亞也是在丈夫上推特發文昭告世界後，才得知此事。

知情人士表示，川普對他個人的未來財富感到擔憂，所以盟友近日建議他邀請拜登到白宮舉行前後任總統例行會面，川普也有可能依循傳統發表卸任總統告別演說，以彰顯他自認的成就。提議的盟友向川普保證，任何努力兌現他許下的權力平穩過渡承諾，現在都「為時不晚」；而且「從長遠來看，對您的品牌形象會更好」。

這位盟友表示，「這個品牌變得很危險。對川普來說，這件事其實更重要，因為會立即對他的生活產生影響」。

拜登交接團隊官員則指出，拜登沒有接獲任何來自白宮的會面邀請。但交接團隊與白宮之間的對話在本周已上升到更高級別官員；川普女婿、高級顧問庫許納(Jared Kushner)已與拜登交接團隊高層官員對談，重點主要是政策議題。

拜登幕僚稍早曾指出，川普與白登的任何相關會晤，均將牽涉到嚴格的新冠疫情規範，而且很可能在戶外進行。

白宮發言人迪爾(Judd Deere)13日曾與拜登交接團隊成員舉行電話會議，討論交接議題和記者會相關運作。

知情人士表示，川普及其不斷縮小的顧問團隊一直在尋找方法，想在白宮最後剩餘時間挽救川普聲譽，將未來可能對川普的財務打擊降到最低；川普本周還曾打電話詢問自己的企業現況，並至少與一位他的銀行家債主聯繫。

接近白宮的一位共和黨人說：「他必須重新建立自己的品牌，不然會有麻煩。他把事情搞得太嚴重了。」

自川普支持者上周國會暴動後，川普的商業基石受到重大打擊；美國職業高爾夫球手協會(Professional Golfers' Association of America)將原本計畫在川普新澤西州貝德明斯特高夫球場舉辦的知名高球賽改到別處；紐約市長白思豪13日也宣布中止與川普集團(Trump Organization)價值數百萬元的所有合約；部分銀行則表示不會再與川普做生意。