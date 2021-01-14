國會彈劾、社群封鎖 川普太難堪 幕僚說可悲

川普面對總統任期即將在被二次彈劾的羞辱中告終，白宮西廂助理、前白宮顧問及效忠川普人士紛感「心碎」、「沮喪」。(美聯社)

川普 總統13日在白宮 觀看國會對他第二度彈劾 ，被主要社群媒體皆列入黑名單的他，只能透過聲明和影片發聲，以往彈指間推文左右天下的氣勢盡失；面對總統任期即將在如此羞辱局勢下告終，白宮西廂助理、前白宮顧問及效忠川普人士紛用「心碎」、「沮喪」形容他們的感受。

前白宮國內政策助理格羅根(Joe Grogan)說：「真的很可悲。對國家來說可悲，對個人來說可悲。沒有人想到會這樣，沒有人為白宮現在的處境感到高興，也沒有人為國家現在的處境感到高興。情況糟透了。」

一些白宮官員和前白宮助理，對川普自大選以來，一直依賴人數不斷減少的顧問團表示擔憂。

「他現在身邊沒有很多人。對領導者來說，受侷限的觀點永遠不是個好處境。」格羅根說，「毫無疑問，動亂和隨後而來的彈劾，正是極少數人向總統提供建言的直接結果。他們沒有給他很好的建議，也沒有提出為他個人著想的建議。」

川普無法使用推特或其他社群平台與8800萬追隨者交流，他13日發布的影片聲明未提及彈劾，但批評在美國國會大廈暴動後，科技大公司「危險」的審查制度。

川普在橢圓形辦公室錄下的影片中表示，特勤局向他簡報，華府和各州首府正面臨更多「潛在威脅」。他說：「我要強調，絕不能有暴力、違法行為和任何形式的破壞。我的真正支持者永遠不會贊同政治暴力。」

川普在影片中，用諸多盟友早在上周就希望他採取的嚴厲語言表示，「暴民暴力違背我所信仰的一切和我們的運動所代表的一切。如果你這麼做，不只不支持我們的運動，更是在攻擊它、攻擊我們的國家。我們不會容忍。」

2019年12月川普在眾院對他提出第一次彈劾當天，在推特發文和轉推多達71次；第一次彈劾沒有任何眾院共和黨人投下贊成票，第二次彈劾也僅十位共和黨議員贊成彈劾，再次表明川普在共和黨內仍擁有巨大控制權。

據報導，一些共和黨議員私下告訴同僚，如果投票反對川普，他們會擔心自己生命安全；民調顯示，有76％共和黨選民表示，會反對任何投票支持彈劾川普的共和黨議員。

即使處於相對孤立的境地，川普仍在遭彈劾後沒過幾分鐘，在橢圓形辦公室頒發國家藝術獎給鄉村歌手Toby Keith和藍草歌手Ricky Skaggs；不過，儀式未對媒體公開，也沒有列入他的公開日程。