紐時：葉倫錯鮑爾跟著錯 唯川普對此事判斷正確

紐時評論指出，美國總統川普任內頻頻施壓要聯準會（Fed）主席鮑爾（右）降利率，干涉Fed貨幣決策的做法雖可議，但他對利率的看法如今證實是正確的。路透

紐約時報評論指出，美國 總統川普 縱有萬般不是，至少有件事判斷正確：利率 。若即將上台的拜登政府能從過去四年「川普經濟學」得到什麼教訓，那就是：熱絡的經濟及龐大的赤字並不會造成通膨失控。

紐時專欄作家歐文（Neil Irwin）說，川普漠視專家建議，並打破數十年來歷任總統不對聯準會（Fed）貨幣政策說三道四的先例，威脅Fed政治中立性，但不代表川普對利率看法就是錯的。

事實上，川普主政時期凸顯出，美國經濟可以超越技術官僚昔日認定的極限：具體而言，就是失業率可降得比公認水準低、政府預算赤字可升得更高，同時卻不會引發通膨螺旋式上升。

新冠肺炎疫情來襲前，美國失業率降到4%以下，通膨仍低，工資穩定攀升，尤其是中低收入者。考量通膨因素後，美國家庭所得中位數2016年至2019年增加9%。即使川普大幅減稅，利率也未如專家警告那般竄升：國會預算處（CBO）2018年春預測，2019年美國10年期公債殖利率平均3.5%，但實際僅2.1%，讓聯邦政府能更輕鬆舉債。

然而，Fed在2017和2018年採取行動防範經濟過熱，理由是唯恐就業市場改善會導致通膨升得過高。後來，Fed在2019年失業率非常低時開始調降利率，形同默認先前升息太猛，意在預防的通膨復熾並未發生。

如果這顯示蔑視正統經濟理論的川普，頻頻敦促Fed降利率的看法正確（儘管做法可議），這是否意味著數十年來經濟學家奉為圭臬的理論有誤？

歐文說，經濟政策菁英記取1970年代和1980年代初通膨失控的慘痛教訓，普遍認同一個觀點：失業率升高是維持物價穩定須付的代價。此觀點奠基於描述失業率與通膨關係的「菲利浦曲線」（Phillips Curve）。依照這個邏輯，失業率若降得太低，通膨竄升無可避免，所以央行務必防患於未然。

Fed決策官員對此奉行不悖。例如，Fed在2015年調高利率，當時共識觀點是，長期失業率目標應在4.9%。時任Fed主席葉倫在決定升息的那場政策會議上說，就業市場若持續改善，「我們會想檢視聘僱成長步調，以降低過熱風險 」。

然而，從2018年春季到疫情來襲前，美國失業率一直在4%甚至更低，卻不見通膨復熾蹤跡，且種種跡象顯示較弱勢勞工也能找到工作。實際情況好得遠超出決策官員2015年想像。

1980年代以降，美國經濟衰退頻率比二戰後減少，但衰退後卻總是迎來漫長的「無就業」復甦，一大特色是工資增幅疲弱。

歐文指出，這是因為決策官員一見經濟開始「熱」起來，就為防範通膨死灰復燃而加以扼殺。他形容，Fed有如嚴格遵守行車速限的駕駛，一發覺車子開得接近最高速限，就開始踩煞車。結果便是緩慢的經濟成長。

葉倫2015年底啟動一連串升息，繼任者鮑爾延續緊縮路線，反映他們仰賴舊有經濟模型以及抗通膨反射動作。但通膨率卻始終低於Fed訂的2%目標，失業率還繼續下滑，凸顯央行行動背後邏輯不對勁。就連經濟大外行的川普也看出有問題。

歐文呼籲總統當選人拜登，若要讓美國經濟再度偉大，應記取川普時代留下的總體經濟教訓。目前看來展望樂觀。拜登政府經濟政策要員似乎都迫切希望推動疫後經濟復甦，顯示已汲取過去四年的經驗。

已獲拜登提名為下屆財長的葉倫，2015年擔任Fed主席主導升息時提出一種可能性：假如通膨一直低迷不振，「理當徹底重新思考經濟的潛在生產力」。

那種「徹底重新思考」已展開了，包括葉倫在內。勞動經濟學者出身的葉倫2019年在布魯金斯學會演講中表示，高壓經濟（指低失業率和雇主競逐勞工的經濟）會改善向上移動性，「我們在當前擴張中見到這現象。勞動市場最弱勢的人，教育程度較低和少數族群，正享有最大的工資增幅和失業率降幅」。

任期明年2月屆滿的現任Fed主席鮑爾，也表明希望避免重蹈昔日覆轍。鮑爾去年8月闡述Fed新政策框架時表示，在疫情前美國強勁的勞動市場，「許多長期遭遺棄者在找工作，嘉惠他們的家庭和社區，且能提高我國經濟產能」。他強調「維持強勁勞動市場的重要性再怎麼強調也不為過，且Fed的新政策措辭「反映我們的觀點，即強勁的就業市場可維持下去，同時不會造成通膨失控」。

拜登本人也在上周五記者會上說：「現在利率這麼低，各大經濟體都認為，我們應投資於赤字支出，以推升經濟成長。」