美眾院外設金屬探測門 議員拒絕受檢恐挨罰

美國總統川普支持者6日硬闖國會山莊，當局擔心暴力衝突重演，聯邦眾議院入口處急設金屬探測門，避免議員攜帶武器入場，議長波洛西說，打算對拒絕受檢的議員開罰。Getty Images

美國總統川普支持者6日硬闖國會山莊，當局擔心暴力衝突重演，聯邦眾議院 入口處急設金屬探測門，避免議員攜帶武器入場，議長波洛西（Nancy Pelosi）今天說，打算對拒絕受檢的議員開罰。

路透社報導，美國國會日前發生暴動事件，釀成5死，事發後川普面臨被免職和彈劾等政治壓力，眾院 入口處昨晚豎起金屬探測門，若干共和黨議員依序行經探測門，有的向國會警察 大聲抱怨。

波洛西今天宣布，當眾院本月21日開議時，議員將針對修改相關規定進行表決，首度違規將開罰5000美元，再犯則罰1萬美元，將從議員薪資扣除。民主黨在眾院擁有多數優勢。

波洛西說，許多眾議院共和黨人對國會警察「不敬」，口出惡言，並拒絕遵守基本的預防性措施，以確保議員和警察等國會成員安全。

她說：「不幸的是，此一舉措有其必要，但人民的眾議院必須且將會是安全的。」

新科眾議員波柏特（Lauren Boebert）曾矢言要攜帶格洛克（Glock）手槍進國會，有人昨晚看見她進入議場前，觸發金屬探測門警報，且不願讓相關人員檢查她的手提包。

波柏特稍後推文抗議相關規定。她寫道：「法律允許我攜槍進入華盛頓特區和國會大廈。」

她說：「眾院外的金屬探測門擋不住我們上週見到的暴力行為，這只不過是議長波洛西的另一項政治噱頭。」