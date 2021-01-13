Ｑ&A／二次彈劾川普 為阻再選總統？取消卸任福利？

美國總統川普臨下台前再度被彈劾。（路透）

美國總統川普 的四年任期1月20日中午結束。對部分國會議員來說，還不夠快，他們史無前例地對川普進行第二次彈劾 。前一年的彈劾行動最終在參院 鎩羽而歸，這次，逼川普走人可能不是議員最重要的目標。

1. 二次彈劾的重點何在？

一些國會議員說，川普必須被彈劾，以便為煽動支持者1月6日攻占國會負責。但更明顯的是 川普暗示2024年要再選總統，這讓民主黨心生警惕，也打亂其他有意問鼎白宮共和黨人士的計畫。眾院表決通過二次彈劾川普後，如果三分之二的參議員投票同意定罪，參院還可以投票取消他未來在聯邦政府任職的資格，這只需要簡單多數票即可。

2.剝奪再任公職資格可有先例？

眾院在美國歷史上共發起過60多次彈劾程序，投票彈劾20人，包括15位聯邦法官，1位參議員，1位內閣部長和3位總統（1868年的約翰遜，1998年的柯林頓和2019年的川普）。其中有8位法官被參院定罪並免職，3位法官被剝奪再任公職的資格， 最後一個案例是2010年紐奧良聯邦法官Thomas Porteous，他被指控審案時向律師和保釋擔保人收取現金和賄賂、宣布個人破產時作虛假陳述，並在提名確認聽證會上對參院撒謊。

3. 時間夠不夠彈劾？

眾院已表決通過彈劾川普「煽動叛亂」，並轉至參院審議。但參院幾乎不可能、也不會在1月20日川普離任前完成彈劾審判。至於川普下台後，參院能否投票決議定罪，並且剝奪其再次擔任公職的資格，目前仍然是未知數。美國歷史上還沒有總統因彈劾指控被定罪，遑論離任之後。

4、對川普可有其他影響？

若遭定罪，川普可能失去依據1958年《卸任總統法案》獲得的許多福利和禮遇，包括終身退休金、年度旅行預算，以及設立辦公室和配置工作人員的資金。依法，因彈劾被罷免的總統不得享有上述特權（儘管仍獲特勤局保護）。至於總統下台後才被定罪是否構成「罷免」，可能要由法院裁定。專家指出，國會有可能修法以確保川普失去這些福利。

5、可彈劾犯行究竟為何？

由國會決定。根據美國憲法，總統因叛國、收賄或其他輕重罪，被彈劾定罪後予以免職。正如國會多年來的定義，「重罪與輕罪」一詞包括踰越或濫用總統權限，出於不當目的或為謀取利益而濫權。

6、國會有無其他選項？

有人討論援引美國內戰後頒布的憲法第14修正案，讓川普失去再度參選的資格。該修正案第3節禁止任何參與或支持發動叛亂的政府官員未來擔任公職。由於引用此一修正案所通過的決議，將不包含將川普免職，可能不像彈劾定罪須參院三分之二議員支持，且無需經過冗長審判。