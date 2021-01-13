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眾院通過川普彈劾案 10位共和黨投了支持

一洲焦點／川普面臨彈劾及社媒夾殺 言論自由不再？暴動有內應？台灣被出賣？

眾院通過川普彈劾案 10位共和黨投了支持

記者羅曉媛／華盛頓報導
歷經一天的辯論議程，眾院13日下午就彈劾川普總統案表決，並以232票比197票通過。(美聯社)
歷經一天的辯論議程，眾院13日下午就彈劾川普總統案表決，並以232票比197票通過。(美聯社)

歷經一天的辯論議程，眾院13日下午就彈劾川普總統案表決，並以232票比197票通過，其中投支持的共和黨議員有十人；此次彈劾條款僅有「煽動暴亂」(incitement of insurrection)一項罪名，至此，川普或成為美國歷史上首位，也是唯一一位在任內兩度被彈劾的美國總統。

眾院彈劾決議案「H. Res. 24」有232人表決支持，其中十人為共和黨，包括眾院第三大共和黨領袖莉茲‧錢尼(Liz Cheney，懷俄明州)、紐約州眾議員卡特科(John Katko)、伊州眾議員金辛格(Adam Kinzinger)、華盛頓州眾議員布特勒(Jaime Herrera Beutler)和紐豪斯(Dan Newhouse)、密西根州眾議員阿普頓(Fred Upton)和梅耶(Peter Meijer)、俄亥俄州眾議員龔薩雷(Anthony Gonzalez)、南卡州眾議員萊斯(Tom Rice)、加州眾議員瓦拉道(David Valadao)，也使之成為美國歷史上最具兩黨共識的總統彈劾案；另有197人反對，還有5人棄票。

國會彈劾總統的程序一般先是總統犯下「嚴重罪行或行為不檢」(high Crime or Misdemeanor)，再由眾院起草彈劾決議並表決，通過後彈劾案將在參院審理。

但參院目前正處議員回歸各州選區的休會階段，而共和黨領袖麥康諾也不打算提前召回各州參議員，預計此案將在拜登政府就職之後再由參院審理，而屆時參院版圖將是民主黨和共和黨以50席對50席，而民主黨將憑藉副總統賀錦麗的一票，掌握參院多數權。

麥康諾在眾院通過彈劾案後立即發表聲明說，考慮到規章程序及參院管理總統彈劾審理的先例，參院不可能在當選總統拜登下周宣誓就職之前完成一項公平、嚴肅的審判，(審理)議程將在常規會議時舉行；他並說，「國會及行政機構若能在未來七天全然專注促成一場安全的就職典禮，並讓權力有序交接給拜登政府，將對美國最有利」。

彈劾 美國 川普

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麥康諾：未決定如何就彈劾投票 但有意聽取法律論據

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