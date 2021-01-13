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一洲焦點／川普面臨彈劾及科技平台夾殺 言論自由不再？台灣被出賣？

國會彈劾辯論之際 川普聲明：我並不捍衛暴力

彈劾川普 民主黨要他下台 共和黨:倉促彈劾只會更分裂

記者羅曉媛／華盛頓報導
川普總統。美聯社
川普總統。美聯社

伴隨民主黨的「他必須下台」宣言，眾院13日開始總統彈劾案的表決議程，指控川普總統在上周國會暴亂中扮演「煽動」角色，他亦成為美國歷史上第一位任內兩次被彈劾的總統。

眾院13日以221比203的票數同意推進川普彈劾案議程，目前兩黨議員正在眾院議場輪流發表彈劾辯論的講話，闡述各自對此立場和觀點，同日稍晚眾院將再就彈劾案本身表決。

「我們都知道美國總統煽動了這場暴亂，這場對抗我們國家的武裝叛亂。」眾院議長波洛西直言，「他(川普)必須下台，他對我們都熱愛的國家，是目前很清楚的一個威脅。」

她也說，那些暴亂者不是愛國者，他們不是可以迎合或管控的政治基本盤，而是國內恐怖主義者，正義必須取勝。

此次彈劾案與早先兩黨涇渭分明的立場稍有不同，不少共和黨議員表態支持彈劾，包括以眾院共和黨第三大領袖莉茲‧錢尼(Liz Cheney)為首的至少六名共和黨議員。

不過絕大多數共和黨議員發言時仍持反對意見，批評民主黨在川普任期所剩無幾之際，仍要大費周章推進彈劾，是出於政治考量，只會讓這個國家更分裂。

眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)說，川普要為這場致命的攻占國會的暴亂負責，但因此彈劾川普「是個錯誤」。

他說，川普總統本該立即譴責這些暴徒，這場攻擊「不民主、不美國、是犯罪」，但彈劾總統將進一步分裂這個國家，呼籲國會專注團結美國人，「在如此短時間內彈劾總統將是個錯誤，還沒完成任何調查，也沒有任何聽證會」。

早先因表態支持彈劾而遭共和黨同僚喊話下台的錢尼，發言時回應：「我哪也不去。」她表示，這是關乎良知的表決，雖有不同觀點，但「我們的國家正面臨自南北戰爭以來，前所未有的憲法危機；這才是我們需要專注的，是我們需要努力和關注之處」。

彈劾 眾院 川普

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