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眾院彈劾辯論 波洛西：川普是清楚現存的危險須下台

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眾院彈劾辯論 波洛西：川普是清楚現存的危險須下台

記者張文馨／華盛頓報導
美國聯邦眾議院13日下午展開彈劾美國總統川普的辯論，民主黨籍眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）率先上場。美聯社
美國聯邦眾議院13日下午展開彈劾美國總統川普的辯論，民主黨籍眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）率先上場。美聯社

美國聯邦眾議院13日下午展開彈劾美國總統川普的辯論，民主黨籍眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）率先上場，她說，「他（指川普）得走人，對這個我們共同所愛的國家來說，他是清楚且現存的危險。」

波洛西表示，川普決心拆毀所有人珍視的一切，彈劾也可確保共和黨人脫離川普手中，並讓所有人團結一致。

美國總統當選人拜登在國會暴亂後隔日，稱這些衝進國會的示威者，是聚眾鬧事的暴徒、叛亂者和國內恐怖份子。

波洛西表示，這些叛亂者不是愛國人士，也不屬於需要被顧及或經營的支持者，他們就是國內恐怖份子，而正義必須獲勝。

波洛西呼籲共和黨議員「摸著你的良心」（search your souls），回答有關川普種種行徑的問題；她說，「總統的民主之戰是否符合憲法？總統的言論和暴民的行為算不算重罪和輕罪？我們是否有責捍衛誓遵憲法，保護我們的國家與民主，免受一個危害自由、自治和法治者的野心與偏好之害？」

波洛西表示，美國已被分裂，大家都清楚，但所有人今天在眾議院有其神聖義務，支持真相，捍衛憲法，做共和國的守護者。

彈劾案文提到，川普嚴重危及美國與政府制度的安全，川普威脅民主系統的公正性，干預政權和平轉移，並危及政府各部門；「因此他背叛了作為總統所受到的信賴，美國民眾已受明顯傷害。」

眾議院自下午1時開始舉行辯論，稍晚將表決是否通過彈劾，民主黨在眾議院掌握多數，跨過簡單多數的彈劾門檻不成問題；另外，至少有5名共和黨議員將支持彈劾，包括資深排名第三的懷俄明州眾議員錢尼（Liz Cheney）。

眾議院2019年底首度彈劾川普時，共和黨議員雖居少數，但全投下反對票。

這是川普13個月以來第二度遭到國會彈劾，川普已經創下在總統任內兩度被國會彈劾的歷史紀錄。

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