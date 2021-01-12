分析：急著挖洞給拜登政府跳 龐培歐終遭反挫

離政權交接僅剩數日，國務卿龐培歐在外交上的「積極任事」與「效忠川普」，最終招致反彈。(路透)

離政權交接僅剩數日，國務卿龐培歐 在外交上的「積極任事」與「效忠川普 」，最終招致反彈；原定到歐洲的畢業旅行，因不少歐洲盟友拒見他，只好自己灰頭土臉地找個理由，取消所有外交官員出訪，其中也包括駐聯合國大使克拉夫特即將出發的台灣行。

相信台灣政府聽到這個消息，也可鬆一口氣，避開了這個天上掉下來的駐聯合國大使；畢竟操作不當，禮物可能變炸彈。畢竟，川普政府「行將就木」，對台灣放送的政策利多，接手的拜登 政府不一定照單全收。

龐培歐身為挺川普不分是非也不遺餘力，不僅選後強辯「將政權和平移交給川普的第二任政府」，在外交上還加碼推進爭議政策，將美國推上極端，在中國、伊朗甚至古巴四處點火，唯恐天下不亂。

龐培歐這種「出清存貨」的倒店行為，多數國家也不會盲眼犯傻，跟川普計較；此外，拜登政府的候任閣員謹守避免雙重行政權混亂的原則，不對現任政府的政策指手畫腳。

然而，川普政府卻不此之圖，更放膽利用這種「沒人想理」的時間差，頻頻刷存在感；不但大動作制裁伊朗與中國官員，並點名相關企業；川普總統甚至發布「超過任期才生效」的行政命令，包括封禁支付寶。

就在這幾天，龐培歐除了宣布取消對台灣官員的互動限制外，接著先後宣布重新把古巴列入恐怖主義資助者黑名單，惡化美古關係；又宣稱伊朗庇護極端組織蓋達(Al-Qaeda)，在沒有提出證據的狀況下，指蓋達已在伊朗建立新的基地。

民主國家在政權交接之際的看守狀態，應保持政策穩定，不推動重大工程，這是常識與常態，龐培歐卻急著到處挖外交的洞讓拜登政府跳。

拜登早已宣布，上任後以解決內政危機為優先，外交政策上重建盟友關係、重新融入國際社群；龐培歐卻刻意打亂拜登施政布局，令新政府無技可施，同時進一步消耗美國在國際社會的公信力。龐培歐雖要下台，卻盤算如何利用川普的剩餘價值。

歐洲盟友對龐培歐的強烈反中立場本就存疑，在美國推進相關政策時，歐洲盟友說的是和美國討論如何「應對」中國挑戰。龐培歐此行訪問布魯塞爾，若加碼演出，歐洲盟友不見得可臨場應變，對下一任拜登政府更難交代；因此，相見不如拒見。

台灣民進黨政府在「親美」的壓力下，對美國國會動亂閉口不言，蔡英文總統貼出與自由女神的合照顧左右而言他，還得打起精神歡迎川普強塞給她吞下的駐聯合國大使；如今騎虎難下的蔡政府可算鬆了一口氣，避免在前後任政府間左支右絀，順了姑情卻逆了嫂意。