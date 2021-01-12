國會警察局情資：20日有刺殺兩黨議員恐攻計畫

圖為國會警察在華府國會大廈前值勤。歐新社

哈芬登郵報報導，國會警察 局(Capitol Police)11日晚間對眾院民主黨 團進行情資簡報指出，1月20日拜登就職典禮當天，華府地區可能面臨三項恐怖攻擊計畫，其中一項計畫包括發動群眾包圍國會大廈，並且刺殺民主黨籍及少數共和黨籍國會議員。

消息人士透露，在11日晚間的電話會議中，國會警察局新任領導階層對眾院民主黨團成員表示，目前正在嚴密監控三項各自獨立的恐怖攻擊計畫。

報導指出，根據國會警察局掌握情資，其中一項恐攻計畫是以集會遊行方式呈現，號稱將創下「美國國土規模最大的武裝示威」。第二項恐攻計畫的主題則是紀念6日攻占國會大廈時遭警察開槍打死的抗議婦人艾施莉‧巴比特(Ashli Babbitt)。

三名眾院民主黨團成員指出，第三項恐攻計畫則是令人感到最憂心的，內容包括要把國會大廈、白宮以及最高法院團團包圍，並且阻止民主黨人士進入國會大廈，甚至點名將殺害某些民主黨籍國會議員，好讓共和黨能夠繼續執政。

一名眾院民主黨團成員受訪時說：「情資簡報內容令人非常憂心。」在簡報中，國會警察局表示，國民兵(National Guard)已經加入支援，對於可能有成千上萬武裝示威者抵達華府預做準備。

眾院民主黨團成員說，情資簡報顯示，群眾計畫包圍白宮的目的在於維護川普不受傷害，包圍最高法院則是為了讓法院系統無力行事，而包圍國會大廈的目的是要刺殺民主黨籍國會議員以及沒有力挺川普推翻選舉結果的共和黨籍國會議員