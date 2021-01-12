我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

克拉夫特去不了台灣 美國務院取消所有出訪

國會警察局情資：20日有刺殺兩黨議員恐攻計畫

國會警察局情資：20日有刺殺兩黨議員恐攻計畫

記者顏伶如／綜合報導
圖為國會警察在華府國會大廈前值勤。歐新社
圖為國會警察在華府國會大廈前值勤。歐新社

哈芬登郵報報導，國會警察局(Capitol Police)11日晚間對眾院民主黨團進行情資簡報指出，1月20日拜登就職典禮當天，華府地區可能面臨三項恐怖攻擊計畫，其中一項計畫包括發動群眾包圍國會大廈，並且刺殺民主黨籍及少數共和黨籍國會議員。

消息人士透露，在11日晚間的電話會議中，國會警察局新任領導階層對眾院民主黨團成員表示，目前正在嚴密監控三項各自獨立的恐怖攻擊計畫。

報導指出，根據國會警察局掌握情資，其中一項恐攻計畫是以集會遊行方式呈現，號稱將創下「美國國土規模最大的武裝示威」。第二項恐攻計畫的主題則是紀念6日攻占國會大廈時遭警察開槍打死的抗議婦人艾施莉‧巴比特(Ashli Babbitt)。

三名眾院民主黨團成員指出，第三項恐攻計畫則是令人感到最憂心的，內容包括要把國會大廈、白宮以及最高法院團團包圍，並且阻止民主黨人士進入國會大廈，甚至點名將殺害某些民主黨籍國會議員，好讓共和黨能夠繼續執政。

一名眾院民主黨團成員受訪時說：「情資簡報內容令人非常憂心。」在簡報中，國會警察局表示，國民兵(National Guard)已經加入支援，對於可能有成千上萬武裝示威者抵達華府預做準備。

眾院民主黨團成員說，情資簡報顯示，群眾計畫包圍白宮的目的在於維護川普不受傷害，包圍最高法院則是為了讓法院系統無力行事，而包圍國會大廈的目的是要刺殺民主黨籍國會議員以及沒有力挺川普推翻選舉結果的共和黨籍國會議員

民主黨 眾院 警察

上一則

川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適

下一則

克拉夫特去不了台灣 美國務院取消所有出訪

延伸閱讀

快看世界／國會山暴亂喪命5人 他們是誰？

快看世界／國會山暴亂喪命5人 他們是誰？
川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適

川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適
法官兒子參加國會暴動 被FBI逮捕

法官兒子參加國會暴動 被FBI逮捕
國會暴動後 第2位眾議員染疫 怨同僚避難不戴口罩

國會暴動後 第2位眾議員染疫 怨同僚避難不戴口罩

熱門新聞

警察拿著槍阻止挺川支持者進入國會大廈眾院內。美聯社

黑暗的一天！川粉衝入國會 5人死亡 70多人被捕

2021-01-07 02:00
川普總統煽動支持者大鬧國會，釀成5死悲劇，朝野齊聲譴責。(路透)

讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！

2021-01-08 20:30
加州聖地牙哥媒體KUSI證實，被開槍擊中的女川粉是當地居民芭比特。芭比特曾在空軍服役14年，四度部署到海外。丈夫稱她是狂熱川粉，大家也都知道她是一位熱情愛國者。（畫面翻攝：YouTube/KUSI News）

畫面曝光！女川粉爬窗衝國會 遭警擊斃

2021-01-07 04:28
川普總統的支持者今天硬闖國會大廈。(Getty Images)

新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普

2021-01-06 21:07
路透報導，美總統川普今日已簽署行政命令，禁止與支付寶（Alipay）在內的8款中國應用軟體進行交易。（路透資料照片）

不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等

2021-01-05 23:07
川普總統7日晚間發表談話。(擷自YouTube白宮頻道)

川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」

2021-01-07 20:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
媽媽...是妳嗎？女兒指認母參加華府集會 母丟了飯碗

媽媽...是妳嗎？女兒指認母參加華府集會 母丟了飯碗
川普要求速審推翻5州選舉結果 最高法院駁回

川普要求速審推翻5州選舉結果 最高法院駁回
拜登加碼紓困 研議再發2千元 最快2月初拿支票

拜登加碼紓困 研議再發2千元 最快2月初拿支票
紅碼悲劇：中國媽媽在美國機場大喊「我需要幫助」

紅碼悲劇：中國媽媽在美國機場大喊「我需要幫助」

「相談甚歡」川普、潘斯國會暴動後首次見面

「相談甚歡」川普、潘斯國會暴動後首次見面