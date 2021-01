「相談甚歡」川普、潘斯國會暴動後首次見面

美國民主黨人給副總統潘斯(Mike Pence)壓力,要他敦促總統川普 下台之際,某高官透露,川普今天和潘斯在白宮橢圓形辦公室(Oval Office)會面,展現兩人的統一陣線。

法新社報導,這位高官提及川普與潘斯的會面表示:「兩人相談甚歡。」這是上周國會山莊遭攻擊以來,兩人第一次會面。

這位官員還說,川普無意在1月20日任期結束前辭職,潘斯也無意如民主黨人要求的啟動憲法第25修正案,以川普不適任為由解除其職務。

川普與潘斯「重申,上周違法闖入國會山莊者,不代表7500萬美國人支持的美國優先 行動」,兩人「承諾會在剩下的任期繼續為國服務」。

聯邦眾議院明晚將表決要求潘斯啟動第25修正案的決議案,眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)會給他24小時回應。

波洛西說,之後她會以川普在6日支持者闖入國會山莊一事上扮演的角色為由,以「煽動叛亂」之名推動彈劾川普的程序。

6日國會遭攻擊前,川普在怒氣沖沖的演說中鼓吹支持者前進國會山莊,還要求當時即將主持國會聯席會議認證拜登 勝選的潘斯介入,翻轉他大選落敗的結果。

但潘斯拒絕那樣做,且最後就是他自己宣布川普和他不敵拜登與賀錦麗(Kamala Harris)。

EARLIER: Vice President Mike Pence leaves the White House after an hours-long meeting with President Trump. pic.twitter.com/6mjNs3qWsf