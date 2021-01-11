我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「相談甚歡」川普、潘斯國會暴動後首見面

拜登加碼紓困 研議再發2千元 最快2月初拿支票

臉書不解封川普帳號 同時移除「停止偷竊」口號

中央社／舊金山11日綜合外電
臉書。（美聯社）
臉書。（美聯社）

臉書公司（Facebook）營運長查克柏格（Sheryl Sandberg）今天說，臉書不打算解除封鎖美國總統川普的帳戶。同時，臉書正陸續移除川普支持者的集會口號「停止偷竊」。

查克柏格在路透社線上論壇Reuters Next發表演講時說，她樂見臉書凍結川普帳戶。華府上周發生暴亂後，各大科技巨頭急忙在自家平台撤下川普聲稱選舉舞弊的說法。

數小時後，臉書一併禁用「停止偷竊」（stop the steal）這個句子，理由是利用這個口號組織活動以質疑美國總統大選結果，有煽動暴力的傾向。

她又說，如果川普想就臉書移除他的發文提出申訴，可透過臉書新成立的監督委員會（Oversight Board）進行。但臉書表示，川普無法透過監督委員會對帳戶實際遭停用提出上訴。

查克柏格與路透社創新觀點（Reuters Breakingviews）專欄作家全吉娜（Gina Chon）對談時說：「這顯示總統無法凌駕於我們的政策。」

臉書高層長期以來對於政治人物張貼的內容，規範都不太嚴格，堅稱民眾有權看到領導人發表的看法。

去年夏季，全美各地掀起反種族主義抗議浪潮，由於臉書不願反制川普的煽動性言論，遭到廣告主抵制反彈，之後，臉書的立場有點鬆動，開始在川普的貼文上加註標籤。

川普支持者上周引發暴亂，強闖國會大廈，造成至少5人死亡後，臉書改弦易轍，無限期封鎖川普帳戶。

根據研究人員說法與公開貼文，在那些集會舉行前數周，臉書等社群媒體平台上的煽動性言論增加，當時數個團體正公開計劃聚會，社群媒體公司因未事先採取更積極行動而遭受批評。

查克柏格承認，臉書可能遺漏其中一些貼文，但她相信這些活動主要是在其他平台上組織。

總統當選人拜登的就職典禮將於1月20日舉行，美國聯邦調查局（FBI）已提出安全警告。查克柏格表示，臉書正密切關注計劃在華府與美國50州首府城市發起的武裝抗議活動。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）與菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）等領袖也遭控在網路上煽動暴力，被詢及臉書為何沒有對他們採取相應行動時，查克柏格回應，臉書的政策適用於全球。

臉書 川普 查克柏格

上一則

川粉國會暴動 波洛西8助理躲桌下長達2.5小時

下一則

「相談甚歡」川普、潘斯國會暴動後首次見面

延伸閱讀

控川普「煽動暴亂」 眾院民主黨啟動彈劾條款

控川普「煽動暴亂」 眾院民主黨啟動彈劾條款
1張圖／川普卸任倒數 還會發生什麼事

1張圖／川普卸任倒數 還會發生什麼事
與老爸唱反調 伊凡卡將出席拜登就職大典

與老爸唱反調 伊凡卡將出席拜登就職大典
二次彈劾川普 眾院最快周三表決 除非潘斯動用憲法

二次彈劾川普 眾院最快周三表決 除非潘斯動用憲法

熱門新聞

警察拿著槍阻止挺川支持者進入國會大廈眾院內。美聯社

黑暗的一天！川粉衝入國會 5人死亡 70多人被捕

2021-01-07 02:00
川普總統煽動支持者大鬧國會，釀成5死悲劇，朝野齊聲譴責。(路透)

讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！

2021-01-08 20:30
加州聖地牙哥媒體KUSI證實，被開槍擊中的女川粉是當地居民芭比特。芭比特曾在空軍服役14年，四度部署到海外。丈夫稱她是狂熱川粉，大家也都知道她是一位熱情愛國者。（畫面翻攝：YouTube/KUSI News）

畫面曝光！女川粉爬窗衝國會 遭警擊斃

2021-01-07 04:28
川普總統的支持者今天硬闖國會大廈。(Getty Images)

新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普

2021-01-06 21:07
路透報導，美總統川普今日已簽署行政命令，禁止與支付寶（Alipay）在內的8款中國應用軟體進行交易。（路透資料照片）

不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等

2021-01-05 23:07
川普總統7日晚間發表談話。(擷自YouTube白宮頻道)

川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」

2021-01-07 20:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死
4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等

4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等
威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕
加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射

加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射
影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人

影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人