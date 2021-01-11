川粉國會暴動 波洛西8助理躲桌下長達2.5小時

眾院議長波洛西10日受訪時說到，暴民6日攻進國會大廈時不禁有些哽咽。(截自CBS「60分鐘」視頻)

民主黨 籍眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)10日接受新聞雜誌節目「60分鐘」(60 Minutes)專訪時說，當挺川暴民6日攻進國會大廈時，她的八名助理匆忙跑進會議室，把門擋住，關掉電燈，躲在長型會議桌底下長達兩個半小時，而她的議長辦公室則被人破壞得亂七八糟。波洛西說，這次暴動事件是「可怕的侵犯」。

波洛西帶著資深主播萊斯莉‧史托(Lesley Stahl)重返經過暴徒破壞的議長辦公室查看，並呼籲副總統潘斯應該援引憲法第25修正案，讓川普 總統立即下台。她也說，倘若潘斯沒有作為，國會將啟動彈劾 。

波洛西在訪問中說：「悲哀的是，目前掌管行政部門的最高首長，是個瘋狂、失控且危險的美國總統。他的犯行非常嚴重，應該遭到起訴。」

就在波洛西揚言要彈劾川普的同時，華盛頓郵報分析，部分民主黨籍聯邦眾議員卻有不同看法，其中某些民主黨同僚擔心，啟動彈劾恐將影響新任總統拜登上台之初對於解決疫情、振興經濟的重大施政。

波洛西在訪問中說，比較希望川普是遭到憲法第25修正案的懲罰管道「立刻去職」。她說，第25修正案條文規定，副總統與多數內閣成員決定之下，可以裁定總統無法視事，如此一來川普很快就下台了。

她表示，彈劾則是較花時間的方式，而且不確定彈劾案送入參院之後下場如何。她說，如果彈劾成立，將是公理正義的伸張，川普將再也無法參選公職，「這就是為什麼許多人士主張彈劾的原因」。

為何在川普任期只剩最後幾天之際要求川普立即下台，波洛西則說，讓川普去職有其時間上的迫切性，因為必須防止川普為「攻占國會大廈的那些恐怖份子赦免」。

在訪問中，波洛西帶著史托察看遭到破壞的辦公室大門，以及被敲碎的骨董鏡與玻璃。波落西辦公室內的數台電腦遭竊，資料檔案則被翻箱倒櫃。6日當天攻進波洛西辦公室還把腳翹上辦公桌拍照的60歲阿肯色州男子巴爾尼特(Richard Barnett)8日已經被捕，並以擅闖國會大暇管制禁區、暴力入侵以及擾亂治安等三項罪名遭到聯邦檢察官起訴。

來源：60 Minutes頻道