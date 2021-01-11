二次彈劾川普 眾院最快周三表決 除非潘斯動用憲法

川普總統本周可能面對國會「二度彈劾」表決」。圖為2020年2月，川普發表國情咨文，議長波洛西撕掉其講稿的畫面。（Getty Images）

眾院 民主黨議員11日(周一)提出一項決議案，準備二度彈劾 美國總統川普 ，為本周的表決鋪路，除非副總統潘斯動用他的憲法授權，宣布川普已無法勝任其職。

民主黨控制的眾院已有過半數議員簽署了由眾議員David Cicilline、Jamie Raskin和Ted Lieu發起的彈劾決議，指控川普煽動1月6日發生在國會的暴動，尋求將他免職，同時永不得再度擔任公職。

眾院多數黨領袖霍耶（Steny Hoyer）在電話會議上告訴民主黨議員，眾院周三會表決此案。

Cicilline周一說，此案有足夠過關的支持票數，包括部分的共和黨籍議員。他說：「我預期會有共和黨支持。我們應能通過此案，參院應立即處理。」

文長四頁的決議案包括一項彈劾條文，指控川普煽動叛亂，也引述川普打給喬治亞州州務卿的電話，敦促這位地方官員「找出」足夠票數，推翻拜登在該州的勝選結果。決議案說，「川普嚴重危及美國安全和政府體制」。

共和黨已阻撓霍耶迅速通過一項敦促潘斯和川普內閣，以憲法第25修正案為由趕川普下台的決議。眾議員周二被召回華府對此一措施進行唱名表決。

眾院議長波洛西表示，如果潘斯不在24小時內回應，眾院最早會在周三就彈劾決議進行投票。

如果眾院彈劾川普，部分民主黨議員施壓波洛西，推遲將決議案送至參院，以免彈劾審判干擾拜登政府上任的施政。新總統需要時間讓被提名的內閣人選得到確認，並專注於重要立法事項。

眾院民主黨領導高層成員James Clyburn周日說：「讓我們給總統當選拜登100天，以便他的政策議程能落地實施。也許在這之後再送出彈劾條款，」

拜登態度謹慎。他周一表示，他的優先要務是通過一項紓困法案。他說已經和眾院及參院部分議員討論，參院將部分時間用來進行彈劾審判，另一部分時間確認內閣人選並處理立法。