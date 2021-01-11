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解除美台交往限制 龐培歐：經過考量後的決定

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解除美台交往限制 龐培歐：經過考量後的決定

中央社華盛頓11日專電
美國國務卿龐培歐。美聯社
美國國務卿龐培歐。美聯社

美國國務院9日宣布取消美台交往限制，被視為雙邊關係一大進展。美國國務卿龐培歐今天表示，他希望美方老早以前就這麼做，並強調這些並非倉促決定，而是經過考量後的作為。

龐培歐（Mike Pompeo）9日透過書面聲明，宣布取消美國長年為美台交往所自設的限制。據了解，前總統歐巴馬（Barack Obama）任內曾設下駐美代表處人員不得進入國務院、台方不得在雙橡園升旗，及美國政府機構內不得展示中華民國國旗等限制。

龐培歐今天於美國之音（VOA）總部發表演說，事後被美國之音台長芮里（Robert Reilly）問及此事。

影片來源：YouTube VOA頻道

芮里詢問，龐培歐近日與澳洲、加拿大與英國發表聯合聲明，譴責港府大規模逮捕泛民派人士，並且解除美台交往限制，美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）也將訪問台灣，「你期望透過這些一連串作為達成什麼目標？」

龐培歐表示，他希望美方老早以前就這麼做，這些並非倉促的決定，而是經過考量後的作為。這些作法是捍衛並維繫美國自由之策略的重要一部分，以面對中共所帶來的挑戰。

龐培歐指出，如同他過去多次致詞所說，面對中共要「不信任且要查證」（distrust and verify）。他說，中共曾對香港人民許下承諾，最後卻違背；美中雙方針對台灣也有一系列「理解」，美方要確保中共遵守這些保證。

美國 龐培歐 中共

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