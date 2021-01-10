變種病毒檢測恐呈偽陰性 FDA：疫苗仍可防護

美國食品暨藥物管理局8日發表聲明表示，已提醒醫事檢驗師與醫護人員，某些檢測可能無法發現傳染力更強的變種病毒，而呈現偽陰性的結果，但目前獲授權的疫苗仍有防護力。圖為曼哈頓第五大道。中央社資料照片

美國 食品暨藥物管理局8日發表聲明表示，已提醒醫事檢驗師與醫護人員，某些檢測 可能無法發現傳染力更強的變種病毒 ，而呈現偽陰性的結果，但目前獲授權的疫苗仍有防護力。

美國新聞電視頻道Spectrum News報導，食品暨藥物管理局（FDA）局長哈恩（Stephen Hahn）發表聲明說：「FDA將持續監控2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的基因型病毒變異，以確保獲得授權的檢測繼續提供病患正確結果。」

他說：「這些努力持續進行之際，我們正與獲得授權的檢測試劑研發業者合作，並審視收到的數據，以確保醫護與醫檢人員能快速且正確診斷出染疫的病患，包括感染新型變種病毒的患者。」

哈恩指出，檢測數據顯示，目前兩款獲得美國授權的疫苗對於傳染力更強的新型變種病毒仍有效力。

新型變種病毒是指新冠肺炎病毒的突變種，像是源自英國稱之為B.1.1.7的病毒株。檢測的設計是找到病毒特定的基因組，也就是說病毒出現任何突變都可能使得疾病無法被發現。

食品暨藥物管理局表示，新型變種病毒特別容易造成3款獲得授權的檢測試劑產生不正確結果，分別是Mesa Biotech Accula、TaqPath COVID-19 Combo Kit與Linea COVID-19 Assay Kit。

食藥局指出，造成的影響「不太嚴重」，已通知實驗室員工與醫療工作者出現偽陰性的可能，要求他們合併臨床觀察來檢視這類篩檢結果，並在對患者是否確診有所存疑時，使用不同的篩檢方式。

美國及其他許多國家也已發現在英國境內蔓延的變種病毒。這種病毒以及在南非發現的變種病毒引發全球關注，因為他們似乎更容易傳播。