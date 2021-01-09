右翼川粉：拜登就職日 帶武器舊地重遊 不會再手下留情

支持川普的群眾6日闖進國會，聯邦調查局已針對是否有內應展開調查。圖為暴民占據國會陽台。(美聯社)

國會大廈遭挺川群眾攻占後，部分右翼激進路線川普 支持者感到士氣大振，紛紛透過網路平台串聯，相約1月20日拜登 就職典禮當天，重返華府 。

「反誹謗聯盟」(Anti-Defamation League)在右派社群網站Parler觀察追蹤的一個「匿名者Q」(QAnon)高人氣支持者帳號便發文寫道：「我們當中很多人2021年1月19日將舊地重遊，帶著我們的武器，展現我們支持國家的決心，這個世界永遠不能忘記這點！我們人數之龐大，將不是任何軍隊或警力足以抗衡的。」

根據媒體報導，挺川群眾為了籌畫6日在華府集會與行動，使用的溝通管道包括Parler、加密通訊軟體Telegram聊天室以及網路平台TheDonald.win。討論發言當中，支持者明確提到打算「占領」國會大廈。6日現場畫面可以看出，不少「匿名者Q」支持者及民兵組織成員也參與其中。

TheDonald.win留言板出現匿名網友貼文寫道：「第二回合就是1月20日。這次不會手下留情了。我連協助川普連任，都已經不在乎了。我在乎的是要開戰。」不少網友回應留言中，將衝入國會大廈的暴徒稱呼為「英雄」，予以高度讚美。

執法機關目前一邊忙著追查攻占國會的肇事群眾身分，一邊則為拜登就職典禮恐將淪為另一個攻擊目標而擔心。

前聯邦調查局(FBI)官員菲格里茲(Frank Figliuzzi)說，國會遭到攻占後，讓具有暴力傾向的激進分子愈來愈膽大妄為，如此發展已經引起關切，「這意味著時間已經不多了，必須在他們付諸行動之前，提早一步移除最有影響力的暴力煽動因素」。

專門研究網路極端主義組織活動的北卡羅萊納州伊隆大學(Elon University)電腦系教授史奎爾(Megan Squire)指出，由於川普總統將不會參加20日的就職大典，激進分子屆時將會把所有焦點放在拜登一人身上，如此狀況令人擔憂。

史奎爾分析，激進分子在6日的行動中，所有精力都放在國會，到了20日則會把所有精力都集中在拜登身上，「他們對於所作所為毫無悔意，也不覺得羞恥，特別讓人擔心。目前看來，狀況恐怕不妙。」