柯瑞狂射三分勇士大逆轉 教頭：柯瑞就是柯瑞

柯瑞狂射9個三分，幫勇士逆轉22分獲勝。（記者劉先進 ／攝影）

落後22分的情況下，金州勇士 8日晚上演瘋狂逆轉，在末節6分鐘內打出34比的6的衝擊波，以115比105擊敗到訪的洛杉磯 快艇。柯瑞 三分14中9，砍下38分11助攻3抄截，維金斯( Andrew Wiggins )16分6籃板，替補帕斯卡（Eric Paschall）12分。賽後教頭和隊友，花式稱讚柯瑞的得分能力。

快艇的倫納德（Kawhi Leonard）17中7得到24分，喬治（Paul George）25分。球隊創造一個糟糕的記錄，從上賽季到如今，8次至少領先15分被對手翻盤，全NBA最多。尤其是季後賽對陣丹佛金塊，大比數3比1領先，被連扳三局淘汰出局，讓旨在奪冠的球隊黯然傷神，總教頭里弗斯（Doc Rivers）下課當替罪羔羊。

決勝階段，勇士場上五個小個，包括柯瑞、格林、維金斯、貝茲莫（Kent Bazemore）和達米·李（Damion Lee），採用一對一無限換防，適度夾擊持球人，逼迫快艇的得分手喬治分球。進攻方面，格林可以發牌助攻，其他人都有三分能力。末節中，倫納德和喬治合計只出手4次，倫納德更是3中1。勇士頻頻利用對手不中、搶籃板快攻得分，末節打出34比18的高潮，翻轉比賽勢頭。

賽後快艇教頭魯烏（Tyronn Lue）都感歎，快艇不能保持比數優勢時，是因為勇士的換防讓球隊進攻停滯不前。尤其是格林打中鋒位置，能從一號位換防到五號位，球隊進攻卡殼，「責任在我，球隊應該表現更好，必須繼續移動，分享球。」

柯瑞本場再次刷新紀錄，第50次單場至少8個三分排名歷史榜首。火箭的哈登（James Harden）和拓荒者的里拉德（Damian Lillard），分別21和20次，單場射中至少8記三分。

對於為何柯瑞能在對手干擾下命中，教頭柯爾說，因為他就是柯瑞，已經這樣投射多年，這是他成為兩屆MVP和現象級籃球運動員的原因之一。通常情況下，當他在比賽中遇到困難時，下一場就會反彈。這是他性格的一部分，也是競爭力的一部分。

隊友維金斯也不吝讚美之詞。「當柯瑞狀態火熱時，其他人都能獲得空位投籃機會。他能命中不可思議的投籃，沒有什麼投籃他不能投進。過了半場，柯瑞就是威脅。他找到狀態，我們只需坐著欣賞，讓他表演。」

帕斯卡說，他已經習慣了在電視上看柯瑞的表現，但有時必須記起來，原來自己在和柯瑞打球。「有時候想坐在電視機前，看柯瑞得分。有趣的是，我拿到一個前排座位看他表演，沒什麼可抱怨的。」